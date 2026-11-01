Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, η οποία φέτος αυξάνεται κατά 30% και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ οι επόμενες καταβολές προγραμματίζονται για τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2027.

Το νέο πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει συνολική δημοσιονομική δαπάνη 225 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 161 εκατ. ευρώ για το 2026 και 64 εκατ. ευρώ για το 2027. Η ενίσχυση αφορά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή φωτιστικό πετρέλαιο. Το επίδομα χορηγείται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές ή όσους διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα είδος καυσίμου ή ενέργειας, ενώ για τα καυσόξυλα, τα πέλετ και την τηλεθέρμανση ισχύουν πρόσθετοι γεωγραφικοί περιορισμοί.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης. Το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, φτάνοντας τις 29.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, τις 34.000 ευρώ για δύο παιδιά και τις 39.000 ευρώ για τρία παιδιά. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα προβλέπεται επιπλέον όριο ακαθάριστων εσόδων 80.000 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το είδος καυσίμου, τις καιρικές συνθήκες της περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση. Το ποσό αναφοράς ανέρχεται στα 380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, στα 360 ευρώ για τα πέλετ, στα 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, στα 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και στα 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο και το υγραέριο. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 προβλέπεται προσαύξηση 30%, ενώ προστίθεται επιπλέον 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το ελάχιστο συνολικό επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ και το γενικό ανώτατο όριο στα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το ανώτατο ποσό ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, ενώ σε οικισμούς με ακόμη δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Οι αιτήσεις και οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, τα στοιχεία του ακινήτου, το είδος καυσίμου και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα αντιστοιχεί, για τους περσινούς δικαιούχους, στο 60% του προηγούμενου επιδόματος, προσαυξημένου κατά 30% και με εφαρμογή των προβλεπόμενων ορίων. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον σχετικό κλιματικό συντελεστή και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες αγορές και καταναλώσεις της χειμερινής περιόδου, ενώ για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται δυνατότητα συμπληρωματικής καταβολής έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Πηγή: www.dnews.gr