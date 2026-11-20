Αρχίζει από σήμερα, στο τέλος της ημέρας, η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Την έναρξη των πληρωμών ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, με ανάρτησή της στο Facebook.

«Στο τέλος της ημέρας σήμερα καταβάλλεται η ετήσια ενίσχυση των 400€ στους δικαιούχους συνταξιούχους, αυξημένη κατά 150€ από την πρώτη φορά που θεσπίστηκε», αναφέρει η υπουργός.

«Με αυξήσεις στις συντάξεις, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος».

Τέλος, όπως ανέφερε: «Στόχος μας, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους συνταξιούχους. Γιατί η πολιτική έχει νόημα όταν γίνεται πράξη».

Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους, με συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών να περιλαμβάνονται στο μέτρο.

Ειδικότερα, στις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται: