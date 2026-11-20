«Στο τέλος της ημέρας σήμερα καταβάλλεται η ετήσια ενίσχυση των 400€ στους δικαιούχους συνταξιούχους, αυξημένη κατά 150€ από την πρώτη φορά που θεσπίστηκε», αναφέρει η υπουργός.
«Με αυξήσεις στις συντάξεις, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος».
Τέλος, όπως ανέφερε: «Στόχος μας, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους συνταξιούχους. Γιατί η πολιτική έχει νόημα όταν γίνεται πράξη».
Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους, με συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών να περιλαμβάνονται στο μέτρο.
Ειδικότερα, στις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:
- Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
- Δικαιούχοι συντάξεων χηρείας ηλικίας άνω των 60 ετών.
- Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.
- Ανασφάλιστοι υπερήλικες, επίσης χωρίς ηλικιακό περιορισμό πέραν των προϋποθέσεων της κατηγορίας τους.