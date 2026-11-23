Το 2025 η εισοδηματική ανισότητα στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρώς, ωστόσο η ψαλίδα μεταξύ πλουσίων και φτωχών παραμένει μεγάλη από χώρα σε χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η ανισότητα στην ΕΕ υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο από το 2010, οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή με τα σημερινά κριτήρια.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες, όμως, εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ανισότητα και πού το χάσμα πλουσίων και φτωχών είναι πιο βαθύ;

Για τη μέτρηση της εισοδηματικής ανισότητας χρησιμοποιείται ο συντελεστής Gini, ο οποίος συγκρίνει την πραγματική κατανομή του εισοδήματος σε μια χώρα με μια υποθετική κατάσταση απόλυτης ισοκατανομής. Ο δείκτης υπολογίζεται βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, προσαρμοσμένου στο μέγεθος και τη σύνθεσή τους.

Η τιμή 0 αντιστοιχεί σε απόλυτη ισότητα, όπου όλοι έχουν το ίδιο εισόδημα, ενώ η τιμή 100 σε απόλυτη ανισότητα, όπου ένα μόνο άτομο συγκεντρώνει το σύνολο του εισοδήματος.

Τουρκία και Βουλγαρία στην κορυφή

Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων της Eurostat, ο συντελεστής Gini στις 34 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζονται κυμαίνεται από 23,0 στη Σλοβακία έως 43,9 στην Τουρκία. Εντός της ΕΕ, την υψηλότερη εισοδηματική ανισότητα εμφανίζει η Βουλγαρία με 37,7, έναντι 29,2 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λετονία (35,6), η Λιθουανία (35,5) και η Σερβία (32,0).

Ακολουθούν η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο (με 31,6 έκαστη), η Κύπρος (31,2), καθώς και η Ιταλία και η Ελβετία (με 31,0 έκαστη). Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για το Μαυροβούνιο και την Ελβετία αφορούν το 2024.

Η Σλοβακία καταγράφει τη χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα, με τον συντελεστή Gini να διαμορφώνεται στο 23,0. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό αποδίδεται περισσότερο στις μικρότερες ανισότητες στα προ φόρων εισοδήματα παρά στην αναδιανομή. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση προειδοποιεί ότι ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες παραμένουν ευάλωτες και οι περιφερειακές ανισότητες επιμένουν.

Συντελεστή Gini κάτω από το 25 εμφανίζουν επίσης το Βέλγιο (23,4), η Νορβηγία (23,7), η Τσεχία (24,0), η Σλοβενία (24,6) και η Πολωνία (24,9).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Βέλγιο οι «εκτεταμένες πολιτικές φορολογίας και κοινωνικών μεταβιβάσεων, σε συνδυασμό με τον ισχυρό θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο», συμβάλλουν στη συγκράτηση της εισοδηματικής ανισότητας σε χαμηλά επίπεδα.

Από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, η Γερμανία (30,1), η Γαλλία (30,4), η Ισπανία (30,8) και η Ιταλία (31,0) κινούνται όλες πάνω από τον μέσο όρο.

Στον σκανδιναβικό χώρο, η Νορβηγία παραμένει μία από τις πλέον ισότιμες χώρες. Αντιθέτως, η Δανία (28,2) και η Σουηδία (28,6) παρουσιάζουν πλέον υψηλότερη ανισότητα από την Πολωνία (24,9) και τη Ρουμανία (27,3), ενώ η Φινλανδία (27,1) βρίσκεται οριακά κάτω από τη Ρουμανία.

Όπως εξηγεί ο Francisco J. Delgado, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο στην Ισπανία, η εισοδηματική ανισότητα διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα επειδή διαμορφώνεται από ένα πλέγμα εγχώριων παραγόντων, όπως η αγορά εργασίας, η ανεργία, οι μισθοί και οι κυβερνητικές πολιτικές.

«Οι θεσμοί της αγοράς εργασίας, η αναδιανεμητική ικανότητα των φόρων και των κοινωνικών παροχών, η παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας, καθώς και το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν τους βασικούς μοχλούς πίσω από την εισοδηματική ανισότητα», δήλωσε στο Euronews Business.

Γιατί η Βουλγαρία εξακολουθεί να έχει την υψηλότερη ανισότητα στην ΕΕ;

Η Βουλγαρία εξακολουθεί να κατέχει την αρνητική πρωτιά στην ΕΕ, με τον δείκτη του 2025 να βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας 15ετίας. Κατά τον Delgado, «αυτή η απόκλιση απορρέει από έναν συνδυασμό παραγόντων».

Ο πρώτος αφορά το αντίστροφα προοδευτικό φορολογικό σύστημα, όπου ένας ενιαίος συντελεστής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων συνδυάζεται με υψηλή έμμεση φορολογία. Ο δεύτερος σχετίζεται με τις ανεπαρκείς κοινωνικές μεταβιβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των επιδομάτων πρόνοιας. Παράλληλα, επισημαίνει τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας λόγω της εκτεταμένης παραοικονομίας, καθώς και τα βαθιά δημογραφικά και περιφερειακά χάσματα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η υψηλή ανισότητα στη Βουλγαρία οφείλεται στις μεγάλες αποκλίσεις των εισοδημάτων από την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την ασθενή αναδιανομή. Ενδεικτικά, ο ενιαίος φόρος εισοδήματος 10%, χωρίς ατομικό αφορολόγητο όριο, περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα του συστήματος να αμβλύνει τις ανισότητες.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση

Η Ρουμανία καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με τον ιστορικό της μέσο όρο, με τον συντελεστή Gini να υποχωρεί στο 27,3 το 2025 — ήτοι 6,4 μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της (33,7).

Σημαντική βελτίωση έναντι των παρελθόντων μέσων όρων τους παρουσιάζουν επίσης η Βόρεια Μακεδονία (−4,7), η Πολωνία (−4,0), η Σερβία (−3,5) και το Μαυροβούνιο (−2,9). Εντός της ΕΕ, την Πολωνία ακολουθούν η Ισπανία (−2,5), η Πορτογαλία (−2,3) και το Βέλγιο (−2,2).

Σύμφωνα με τον Delgado, η εξέλιξη αυτή σε Πολωνία και Ρουμανία τροφοδοτήθηκε κυρίως από τους ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Μεταξύ 2015 και 2025, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ανήλθε από το 70% στο 81% του μέσου όρου της ΕΕ στην Πολωνία και από το 56% στο 78% στη Ρουμανία, σημείωσε. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο των ραγδαίων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό —ιδίως στην Πολωνία—, της διεύρυνσης του κράτους πρόνοιας και της εισροής ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Άνοδος της ανισότητας σε Ουγγαρία και σκανδιναβικές χώρες

Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η Ουγγαρία, όπου ο συντελεστής Gini διαμορφώθηκε στο 29,5 το 2025, αυξημένος κατά 1,9 μονάδες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της (27,6).

Ακολουθούν η Σουηδία (+1,6) και η Φινλανδία (+1,3), ενώ άνοδο κατέγραψαν επίσης η Ελβετία (+1,0), η Τουρκία (+0,9) και το Λουξεμβούργο (+0,9). Η Δανία κινήθηκε 0,8 μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της, σε αντίθεση με τη Νορβηγία που υποχώρησε κατά 0,8 μονάδες.

Όπως ανέφερε ο Delgado, οι σκανδιναβικές χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με οικονομικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια, με την ανεργία να κινείται σε υψηλά επίπεδα στη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Τουρκία

Ο συντελεστής Gini της Τουρκίας παραμένει σχεδόν αμετάβλητος από το 2010. Το 2025 ανήλθε στο 43,9, έναντι μέσου όρου 43 την περίοδο 2010–2024, διευρύνοντας την απόσταση από τον μέσο όρο της ΕΕ στις σχεδόν 15 μονάδες.

Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, η υψηλή εισοδηματική ανισότητα στη χώρα αντανακλά τις έντονες ανισότητες στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις απολαβές. «Το σύστημα φόρων και παροχών συγκαταλέγεται στα λιγότερο αναδιανεμητικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ λόγω της περιορισμένης εμβέλειάς του», αναφέρει η έκθεση του οργανισμού για το 2025.

Τέλος, σε αρκετές χώρες οι πρόσφατες επιδόσεις κινούνται πολύ κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους τους: η Αυστρία και η Λιθουανία βρίσκονται μόλις 0,1 μονάδες χαμηλότερα, ενώ η Μάλτα 0,1 μονάδες υψηλότερα.

Πηγή: news247.gr