Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα η εναρκτήρια online συνάντηση (kick-off meeting) του ευρωπαϊκού έργου NETZERO-MOVE, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Καλαμάτας και το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μετάβαση των ευρωπαϊκών πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα.

Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιείται η διαδικασία των Προεμπορικών Δημόσιων Συμβάσεων (Pre-Commercial Procurement – PCP), ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών για την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πόλεων. Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιες συμβάσεις αξιοποιούνται ως εργαλείο προώθησης της καινοτομίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το NETZERO-MOVE υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe, με συνολικό προϋπολογισμό 9.248.213,75 € και διάρκεια τριών ετών (Νοέμβριος 2026 – Οκτώβριος 2029). Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 11 εταίρους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα, με συντονιστή τον Δήμο Αθηναίων.

Μεταξύ των εταίρων περιλαμβάνονται μαζί με τον Δήμο Καλαμάτας, ο Δήμος Ιωαννιτών, ο Δήμος Λέτσε της Ιταλίας, ο Δήμος Κουρίου της Κύπρου, η Περιφερειακή Αρχή Ανάπτυξης του Γκόζο της Μάλτας, καθώς και εξειδικευμένοι οργανισμοί και φορείς στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ασφάλειας.