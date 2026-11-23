Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τη διανομή χοιρινού κρέατος σε δημότες της Καλαμάτας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η διανομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από την είσοδο του Δημαρχείου, στην οδό Αθηνών 99, ή από το γραφείο 1.27 του Κτιρίου Β. Η αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protokolo@kalamata.gr.

Μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, καθώς και το έντυπο Ε1 και το εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να καλούν στο 272 136 0636.