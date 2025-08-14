Επίθεση Κεφαλογιάννη στον δήμαρχο Πατρέων: "Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων"

Επίθεση εναντίον του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη εξαπέλυσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, με αφορμή τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, με τους αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για την κατάσταση των τελευταίων ημερών.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης, μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης και πρόσθεσε:

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση, από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές».

«Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει, στην κυριολεξία, ζωές» τόνισε ο υπουργός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ