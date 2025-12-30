Στηρίζει τον αγώνα των αγροτών o Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Καλαμάτας

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει: “Δείξαμε έμπρακτα την υποστήριξη μας και την αλληλεγγύη, μιλήσαμε με γυναίκες, που ήταν στο μπλόκο, για τον σύλλογο μας και για την ΟΓΕ, μας δέχτηκαν με χαρά και μιλήσαμε για τα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και ότι δεν πάει άλλο και παλεύουν να μην ξεκληριστούν από μια πολιτική που οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στα χέρια μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες γυναίκες και άνδρες, που δίνουν αγώνα επιβίωσης στα μπλόκα του αγώνα, για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους από τον κόπο της δουλειάς τους”.