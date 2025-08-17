Γεωργιάδης: Εντυπωσιακά τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους πολίτες

Τα πρώτα αποτελέσματα από περίπου 5.000 ασθενείς, που έλαβαν εξιτήριο από 93 διαφορετικά νοσοκομεία, που απάντησαν ήδη στις ερωτήσεις για την αξιολόγηση του ΕΣΥ, παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή» και με αφορμή τα στοιχεία αυτού του δημοσιεύματος, ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Χ αναφέρει:

«Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Πάντα πίστευα, ότι η εικόνα που, οι συνεχείς συνδικαλιστικές φασαρίες, σε συνδυασμό με την υπερπροβολή από τα ΜΜΕ κάποιων μεμονωμένων ατυχών περιστατικών ή πραγματικών προβλημάτων, καλλιεργεί, ότι αδικεί το ΕΣΥ. Σήμερα πέραν από όλους αυτούς όμως, χάρη στην πρωτοβουλία μας, απέκτησαν επιτέλους φωνή και οι ίδιοι οι ασθενείς, οι λήπτες των υπηρεσιών Υγείας του συστήματος και η φωνή τους είναι βροντερή:

Το 75% των ασθενών δηλώνει ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε. Το 93% βρήκε ολες τις ιατρικές ειδικότητες που χρειάστηκε.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές αναγνωρίζονται για την ευγένεια, τον σεβασμό και την επαγγελματικότητά τους.

Τα χειρουργεία λειτουργούν με τάξη, ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες, η καθαριότητα αγγίζει το 90%.

Ασφαλώς υπάρχουν δυσκολίες (όπως πχ η έλλειψη νοσηλευτών). Ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλά η εικόνα είναι ξεκάθαρη: το ΕΣΥ δεν είναι 'ερείπιο', όπως θέλουν να το παρουσιάζουν κάποιοι, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που βελτιώνεται και αντέχει.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση αντικειμενικά έχει αποδείξει ότι επενδύει συστηματικά στην Υγεία, στηρίζει τους ανθρώπους της και δίνει λύσεις εκεί που για χρόνια επικρατούσε αδράνεια. Αυτό είναι που ενοχλεί όσους έμαθαν μόνο στη μιζέρια: ότι τα νοσοκομεία μας αλλάζουν, γίνονται πιο ανθρώπινα και πιο αποτελεσματικά.

Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, δεσμεύθηκα για μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το ΕΣΥ είχε φθάσει σε ένα οριακό σημείο και είναι βέβαιον ότι χρειαζόταν μιά επανεκκίνηση.

Μέσα σε 1,5 χρόνο έχουμε ήδη υλοποιήσει πολλές από αυτές. Ενδεικτικά αναφέρω την δυνατότητα παράλληλης άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ, την εθελοντική τους παραμονή και μετά τα 67 έτη, οικονομικά αλλά και θεσμικά κίνητρα για να επιλέγουν τα Περιφερειακά Νοσοκομεία, απογευματινά χειρουργεία κλπ όλα αυτά τα συζητάγαμε δεκαετίες, οι Υπουργοί και οι Κυβερνήσεις άλλαζαν αλλά αυτά δεν υλοποιούνταν. Τώρα έγιναν όλα!

Παράλληλα με την αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ υλοποιούμε τρία τεράστια έργα.

Πρώτον την πλήρη κτηριολογική ανακαίνιση των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας μας με νέα ΤΕΠ, νέα Χειρουργεία, νέες κλινικές, νέους χώρους παντού. Το έργο αυτό συμπληρώνεται με αγορά νέου απολύτως σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δεύτερον με το Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Σπύρος Δοξιάδης» για πρώτη φορά ελέγχουμε το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού για διάφορες ασθένειες και παράλληλα σώζουμε ζωές.

Τρίτον με τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε (εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών, κεντρικό σύστημα προμηθειών κλπ) εξελίσσουμε το Ελληνικό σύστημα στην πρωτοπορία της ΕΕ. Από ουραγοί που ήμασταν συνήθως, πλέον είμαστε πρωτοπόροι και πρωταγωνιστές.

Ενώ τα κάνουμε όλα αυτά παράλληλα έχουμε διπλασιάσει του ετήσιους πόρους για το ΕΣΥ και λαμβάνουμε σταθερά την μερίδα του λέοντος από το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων του Ελληνικού Κράτους. Κατόπιν όλων αυτών των δράσεων που κοστίζουν δις Euro, οι κατηγορίες των αντιπάλων μας ότι θέλουμε να 'ξεπουλήσουμε' το ΕΣΥ στους ιδιώτες αποδεικνύεται παντελώς γελοίο.

Ακούστε λοιπόν την φωνή των ασθενών μας που υπερασπίζονται και ευχαριστούν το ΕΣΥ και ας δουλέψουμε όλοι μας για να το κάνουμε καλύτερο και όχι για πολιτικούς σκοπούς να το απαξιώνουμε».

