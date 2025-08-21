Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι σε ηλικία 59 ετών ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ πρώην υφυπουργός Οικονομικών, και βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Όπως επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υψηλόβαθμη πηγή της ΝΔ, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.