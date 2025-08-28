Χρυσοχοΐδης: Μηδέν επεισόδια αθλητικής βίας, μηδέν καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Στο σχεδιασμό αντιμετώπισης παραβατικότητας και εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της εκδήλωση της Παρουσίασης Έργων Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε το έργο των υπηρεσιών της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ επεσήμανε πως «αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής σοβαρής σχεδιασμένης δουλειάς που κάνουν οι άξιοι αξιωματικοί και το προσωπικό της ΕΛΑΣ».

«Θέλω να σας καλέσω να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να αισθάνονται από άκρη σε άκρη, από τη Ν. Μηχανιώνα μέχρι το Ζακλιβέρι, μέχρι το Λαγκαδά και από τη Χαλκηδόνα μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς. Χιλιάδες αστυνομικοί καθημερινά, οι Ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας που ενίσχυσαν τις δυνάμεις της αστυνομίας, βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ενώ στάθηκε και στο θέμα της Τροχαίας και της συμβολής της στη διαχείριση κίνησης του Flyover.

«Κατορθώθηκε το πρόβλημα να καταστεί μία επιτυχία. Έχει περίπου επιταχυνθεί, 13-25 λεπτά η διέλευση της πόλης. Ας κάνουμε μία διέλευση από τη Εγνατία ή από την Τσιμισκή ή από την παραλιακή. Αυτό είναι επίσης αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης και πραγματικά αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε σε συνδυασμό φυσικά και με την λειτουργία του μετρό».

Στο τρίτο ζήτημα που αναφέρθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν η ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί παράρτημα του κεντρικού άξονα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με 250 άτομα. Έχουν γίνει τους τελευταίους οχτώ μήνες, 380 συλλήψεις. εγκληματικών ομάδων και έχει συμβάλει και αυτή με τη σειρά στην νομιμότητα και στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας» είπε.

Στο πλαίσιο της αθλητικής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε πως η περσινή χρονιά έληξε με «μηδέν» επεισόδια και αυτό οφείλεται όπως είπε «στη νομοθεσία την οποία ψήφισε η βουλή, η κυβέρνηση, το υπουργείο αθλητισμού, μια σειρά ρυθμίσεις κυρίως το ζήτημα της ταυτοποίησης φιλάθλων, των εισερχομένων στα γήπεδα, το σύστημα CCTV και τελικώς η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό είναι επίσης μία επιτυχία της πολιτικής πώς μπορεί να αλλάζει δηλαδή τα πράγματα από τη μία κατάσταση τόσο αρνητική όπως ήταν ή ακόμα και δολοφονίες νεαρών παιδιών στο πλαίσιο της αθλητικής βίας».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στις 800 συλλήψεις κακοποιητών ανδρών στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας και στη λειτουργία των τριών γραφείων που ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

«Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, σε 24ωρη βάση, σώζουν ζωές έχουν χορηγήσει panic button σε εκατοντάδες γυναίκες, φιλοξενούν για ώρες γυναίκες, παιδιά, γονείς, θύματα της βίας και πραγματικά αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο για την ελληνική αστυνομία», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Τέλος ο υπουργός αναφέρθηκε και στις ανύπαρκτες πλέον καταλήψεις στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

«Σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε μία κατάληψη πλέον στους πανεπιστημιακούς χώρους, είναι όλοι οι χώροι ελεύθεροι και διατίθενται για γνώση, διδασκαλία και άλλες δραστηριότητες που αφορούν το πανεπιστήμιο» κατέληξε ο υπουργός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ