Κεραμέως: Καμία συζήτηση για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης (Βίντεο)

Και τα εργασιακά θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις», τόνισε η κυρία Κεραμέως και σημείωσε πως «ο βασικός χαρακτήρας των εξαγγελιών του πρωθυπουργού θα έχει να κάνει με μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες θα έρθουν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Η υπουργός υπενθύμιζε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει πάνω από 70 φόρους και τόνισε πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού «θα είναι πολύ σημαντικές και στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της οικογένειας. Όλες οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε μια βασική αρχή και αυτή είναι ότι υπερπλεόνασμα έχει η ελληνική οικονομία, από μείωση της ανεργίας, από μείωση φόρων που αποδίδουν, από μεγαλύτερη συμμόρφωση στη φορολογική νομοθεσία κτλ, να επιστρέφει στην κοινωνία».

Η κυρία Κεραμέως παραδέχτηκε πως «τα πράγματα δεν είναι ιδανικά και ρόδινα και ο κόσμος έχει πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να διευρύνεται διαρκώς το εισόδημα. Αφενός με αυξήσεις μισθών και ταυτόχρονα να μειώνονται και οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές».