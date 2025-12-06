Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά

Εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από 12 άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εξάρθρωσε η Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Πρόκειται για υπόθεση που αφορά διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής από τον Μάιο του 2023 έως και τον φετινό Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο της έρευνας και κατά τη συνεχιζόμενη προανάκριση, προέκυψε η

σύσταση εγκληματικής ομάδας, η οποία αποτελείται από 12 άτομα, με αρχηγό έναν 49χρονο Αλβανό και άλλους 11 Ελληνες από 35 έως 77 ετών, εκ των οποίων οι 5 έχουν συλληφθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Η συμπληρωματική δικογραφία που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα περιλαμβάνει κατηγορίες

για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.