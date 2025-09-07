Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Την απόφαση της κυβέρνησης να αποδίδονται στην ελληνική κοινωνία αδρανή ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας και τις τρεις πρώτες αξιοποιήσεις στρατοπέδων, στα οποία θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα εκ των οποίων το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

«Δρομολογούμε και έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε ότι σε τρία σημαντικά στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, εδώ στο στρατόπεδο Ζιάκα, στην Πάτρα στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Ποια στρατόπεδα αξιοποιούνται

Στρατόπεδο Καραϊσκάη στο Χαϊδάρι Αττικής: Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 696 διαμερίσματα.

Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη: Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.

Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα: Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.

Πηγή: ertnews.gr