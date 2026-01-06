Αμαλιάδα: Νεκρός ένας 35χρονος και τρεις τραυματίες έπειτα από τροχαίο δυστύχημα

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας - Κουρούτας, στην Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος και επέβαινε σε αυτό μία συνομήλική του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά, για άγνωστη ακόμη αιτία, με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 42χρονος και επέβαινε ένας 35χρονος.

Αμέσως μετά το τροχαίο έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, απεγκλωβίζοντας από τα δύο αυτοκίνητα τέσσερα τραυματισμένα άτομα.

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου όμως, λίγη ώρα αργότερα, ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ