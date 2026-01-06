Αγορά οικοπέδου για πλατεία στον Αγριλο  

Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 2.576,21 τετραγωνικών μέτρων, εφάπτεται της υφιστάμενης δημοτικής πλατείας και κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση σημαντικών δημοτικών σκοπών. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, η αγορά του θα επιτρέψει την επέκταση της πλατείας, τη δημιουργία χώρου άθλησης, τη διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου του οικισμού, καθώς και την κατασκευή χώρου στάθμευσης οχημάτων. Η καταλληλότητα του αγροτεμαχίου επιβεβαιώθηκε έπειτα από αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία επισήμανε ότι η ενοποίησή του με τον υπάρχοντα δημοτικό χώρο θα δημιουργήσει έναν μεγάλο πολυχώρο αναψυχής, αθλητισμού και εξυπηρέτησης των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βασίστηκε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και έλαβε υπόψη το αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Αγρίλου, καθώς και την αίτηση της ιδιοκτήτριας για την πώληση του ακινήτου. Το επόμενο στάδιο αφορά τις διαδικασίες εκτίμησης της αξίας και την ολοκλήρωση της αγοράς από τον Δήμο Καλαμάτας. Στην συζήτηση που προηγήθηκε, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης μετέφερε ανάρτηση του εκπαιδευτικού Περικλή Κορομηλά, μέσω της οποίας τονίζεται πως είναι το μοναδικό χωριό του πρώην Δήμου Αρφαρών δίχως παιδική χαρά. Ο ίδιος ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο δεν προχώρησε ο Δήμος στην κατασκευή της, τη στιγμή που υπάρχει ο ανάλογος χώρος. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε πως με την αγορά η πλατεία της τοπικής κοινότητας θα μεγαλώσει και θα συνδέσει την άνω με την κάτω περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο να προχωρήσει στη δημιουργία μιας κατασκευής για να εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας παιδικής χαράς, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα κλείσει ο χώρος του χωριού που προορίζεται για εκδηλώσεις και δράσεις. Ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε πως ο Άγριλος δεν είναι η μόνη κοινότητα χωρίς παιδική χαρά, λέγοντας πως σε απομακρυσμένες περιοχές είναι δύσκολο να γίνεται συχνή συντήρηση. “Εξετάζουμε άλλες δυνατότητες για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε παιχνίδια τα οποία να μην χρειάζονται πιστοποίηση και να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες” συμπλήρωσε. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Γιώργος Φάβας άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την προαναφερόμενη ανάρτηση, λέγοντας πως θα ακολουθήσουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται, ώστε να προκύψει η οριστική συμφωνία. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ευστάθιος Δημόπουλος έκανε λόγο για ένα ζωντανό χωριό 150 κατοίκων, σημειώνοντας πως ο χώρος στην παρούσα φάση δεν είναι επαρκής. Ο ίδιος εκτίμησε πως η αγορά αποτελεί μια θετική εξέλιξη για το χωριό και την ανάπτυξή του, δίνοντας τη δυνατότητα σε ντόπιους και επισκέπτες να μην κινούνται κυκλικά. Η φωτογραφία είναι του Γιάννη Λάσκαρη.

Τ.Αν.