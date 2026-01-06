Καλαμάτα: Την ανάπλαση της Αναγνωσταρά αναμένουν οι επαγγελματίες

Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Οδού Αναγνωσταρά» υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2025, με σκοπό ο «Καλαματιανός δρόμος» –όπως αποκαλείται λόγω των τοπικών καταστημάτων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος του– να αλλάξει μορφή και οι εικόνες παραμέλησης να αποτελέσουν παρελθόν. Επαγγελματίες εκφράζουν μέσω της “Ε” την ελπίδα ότι το έργο θα ξεκινήσει σύντομα και, κυρίως, πως θα προχωρήσει χωρίς τις χρονοβόρες καθυστερήσεις που ταλαιπώρησαν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο παρελθόν, όπως στην 23ης Μαρτίου, ώστε η αναβάθμιση της περιοχής να μην μετατραπεί σε παρατεταμένη δοκιμασία για την τοπική αγορά. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ και έκπτωση εργολαβίας 3,10%, με τα συνεργεία να αναμένεται να πιάσουν δουλειά μετά (ή λίγο πριν) την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου των κεντρικών αστικών αναπλάσεων, πιθανότατα μετά το Πάσχα του τρέχοντος έτους, μιας και τον περασμένο Δεκέμβριο εγκρίθηκε νέα παράταση στην περαίωση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» έως τις 30 Ιουνίου του 2026. Τότε, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης υπογράμμισε πως η εκτιμώμενη περίοδος αποπεράτωσης του φυσικού αντικειμένου υπολογίζεται κοντά στο Πάσχα, εφόσον βοηθήσει ο καιρός και κάποιοι άλλοι παράμετροι.

ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα της οδού και σταμάτησε στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ολοκλήρωση της ανάπλασης μήκους 600 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 8 μέτρων. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00μ -πέραν του χώρου στάθμευσης- ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος. Για την δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων, προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την οδό Αριστομένους.

ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με την μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων, είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης. Εν μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων, με ενδιαφέρον αναμένεται να ξεκαθαρίσει πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις παλιών κτηρίων κατά μήκος της οδού, μιας και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν επικίνδυνα σημεία για πεζούς και οδηγούς.

Τ.Αν.