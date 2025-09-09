Χαρίτσης: “Μισό καφέ την ημέρα τα μέτρα στήριξης Μητσοτάκη”

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε την Τρίτη από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Χαρίτσης.

"Ο κύριος Μητσοτάκης δεν απέτυχε. Πέτυχε”, τόνισε στη Βουλή ο Μεσσήνιος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αποκαλύπτοντας πως η κυβέρνηση υπηρετεί με συνέπεια το σχέδιο της: να συγκεντρώνει τον πλούτο στα χέρια των λίγων, να προστατεύει τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια και να αφήνει τα νοικοκυριά να πληρώνουν τον λογαριασμό. Με το υπερπλεόνασμα που προκύπτει από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς ρεύματος και τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός μοιράζει ψίχουλα για να κερδίσει πολιτικό χρόνο.

Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα. “Ευχαριστούμε κύριε Μητσοτάκη. Στην υγειά σας”, σχολίασε δηκτικά ο κ. Χαρίτσης, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι βλέπουν τον μισθό τους να τελειώνει στις 16 του μήνα, ενώ την ίδια στιγμή τα golden boys και τα μερίσματα των εισηγμένων εταιρειών ρεκόρ κερδοφορίας παραμένουν στο απυρόβλητο.

Στεγαστική κρίση – Νέα μπίζνα για εργολάβους

Το νομοσχέδιο για την “κοινωνική αντιπαροχή” είναι, στην πραγματικότητα, μια ακόμα εξυπηρέτηση των εργολάβων. “Αλλάζουν τον δικό τους νόμο κατ’ απαίτηση των κατασκευαστών. Τους δίνουν κυριότητα στο 70% της κατασκευής, ενοίκια, διαχείριση, ακόμα και υπαγωγή στις Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας. Ό,τι ζήτησαν, το πήραν”. Αντί για κοινωνική στέγη, η κυβέρνηση δίνει ένα νέο Ελντοράντο για real estate και funds.

“Δεν είναι κοινωνική αντιπαροχή, είναι ξεπούλημα”

Με “αντιπαροχή” μόλις 30% και χωρίς καμία εγγύηση χαμηλών ενοικίων, το νομοσχέδιο βαφτίζει κοινωνική πολιτική την ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας. “Είναι ντροπή να επικαλείστε τη στεγαστική κρίση για να την παραδώσετε στα συμφέροντα. Αυτό που φέρνετε δεν είναι κοινωνική πολιτική – είναι ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους”, σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Ο πρωθυπουργός προωθεί μια Ελλάδα-παράδεισο για εργολάβους, funds και golden visa. “Μια χώρα που θα θυμίζει Ταϊλάνδη, με τους πολίτες αποκλεισμένους από τα άβατα του υπερτουρισμού. Μια χώρα όπου οι νέοι θα μένουν στα παιδικά τους δωμάτια και οι εργαζόμενοι θα γίνονται σκλάβοι του 13ωρου”. Η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το στεγαστικό – θέλει να αυξήσει τις τιμές και τα κέρδη για λίγους.

Πηγή: news247.gr