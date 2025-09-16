Στη ΝΔ προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Η προσχώρηση επισφραγίστηκε σήμερα στη συνάντηση που είχε μαζί του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδο προσχώρησαν στη ΝΔ και στελέχη του κόμματος των «Δημοκρατών».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και εξέφρασε την εκτίμηση του στο πρόσωπο του πρώην υπουργού, επισημαίνοντας ότι η παράταξη απέδειξε ότι διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες της σε δυνάμεις που πιστεύουν στην ισχυρή και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των "Δημοκρατών". Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασε τη στήριξη του στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

ΦΩΤΟ ΠΗΓΗ Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

ΑΠΕ