“Συγγνώμη” από τη σύζυγο του Τσόμσκι για τις σχέσεις με Έπσταϊν

Θύματα εξαπάτησης από τον Έπσταϊν ισχυρίζονται πως έπεσαν η Βαλέρια Τσόμσκι και ο σύζυγός της, Νοάμ Τσόμσκι, μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που τους κατονομάζουν.

Ο Νοάμ Τσόμσκι και η σύζυγός του, Βαλέρια, έκαναν ένα «σοβαρό λάθος» και υπήρξαν «απρόσεκτοι» που δεν διερεύνησαν προσεκτικά το ιστορικό του Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε η Βαλέρια Τσόμσκι σε εκτενή ανακοίνωσή της το Σάββατο, προσθέτοντας επίσης ότι ο Έπσταϊν τους εξαπάτησε.

Η σχέση μεταξύ του 97χρονου γλωσσολόγου και φιλοσόφου Νοάμ Τσόμσκι και του Έπσταϊν έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής μετά την δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, που φωτίζουν τη φιλία τους. Καθώς ο Έπσταϊν βρέθηκε υπό διερεύνηση για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων το 2019, ζήτησε συμβουλές από τον Τσόμσκι για το πώς να απαντήσει. «Έχω παρακολουθήσει τον απαίσιο τρόπο με τον οποίο σας μεταχειρίζονται τα μέσα και το κοινό. Είναι επώδυνο να το πω, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να το αγνοήσετε», έγραψε ο Τσόμσκι σε μήνυμα υπογεγραμμένο «Noam», το οποίο ο Έπσταϊν κοινοποίησε μέσω email σε συνεργάτη του.

«Αυτό που οι όρνιθες θέλουν απεγνωσμένα είναι μια δημόσια απάντηση, η οποία παρέχει δημόσιο πεδίο για επιθέσεις γεμάτες δηλητήριο, πολλές από άτομα που αναζητούν απλώς δημοσιότητα ή τρελούς κάθε είδους», έγραψε ο Τσόμσκι στο μήνυμα. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα με την υστερία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την κακοποίηση των γυναικών, η οποία έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται έγκλημα χειρότερο από φόνο ακόμη και η αμφισβήτηση μιας κατηγορίας».

Ο Νοάμ Τσόμσκι είναι ένα από τα πολλά εξέχοντα πρόσωπα που αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσαν φιλικές επαφές με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την παραδοχή ενοχής του το 2008.

Μερικές από τις επικοινωνίες του Τσόμσκι με τον Έπσταϊν έγιναν μετά τη δημοσίευση το 2018 ενός συγκλονιστικού ρεπορτάζ από το Miami Herald, που αποκάλυπτε τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν εκμεταλλευόταν ανήλικα κορίτσια και είχε λάβει ασυνήθιστα ευνοϊκή συμφωνία το 2008. Το Σάββατο, η Βαλέρια Τσόμσκι παραδέχθηκε ότι το ζευγάρι είχε διαβάσει το ρεπορτάζ, αλλά ότι δεν γνώριζε το μέγεθος των εγκλημάτων του Έπσταϊν μέχρι τη δεύτερη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019.

«Ήμασταν απρόσεκτοι που δεν διερευνήσαμε προσεκτικά το ιστορικό του. Αυτό ήταν σοβαρό λάθος, και για αυτή την παράλειψη ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και των δύο μας. Ο Νοάμ μου είχε πει, πριν από το εγκεφαλικό του, ότι ένιωθε το ίδιο», είπε η Βαλέρια (ο Τσόμσκι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό το 2023). «Αναστατωθήκαμε και οι δύο όταν συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε αλληλεπιδράσει με κάποιον που παρουσιαζόταν ως φιλικός και βοηθητικός, αλλά ζούσε κρυφά μια ζωή γεμάτη εγκληματικές, απάνθρωπες και διεστραμμένες πράξεις».

«Ο Έπσταϊν είχε ισχυριστεί στον Νοάμ ότι διώκεται άδικα, και ο Νοάμ μίλησε από την εμπειρία του στις πολιτικές αντιπαραθέσεις με τα μέσα. Ο Έπσταϊν δημιούργησε μια αφήγηση για την υπόθεσή του, στην οποία ο Νοάμ πίστεψε με καλή πρόθεση», ανέφερε η ίδια. «Τώρα είναι σαφές ότι ήταν όλα οργανωμένα, με έναν τουλάχιστον στόχο του Έπσταϊν να χρησιμοποιήσει κάποιον όπως ο Νοάμ για να βελτιώσει τη φήμη του με τη συνύπαρξή του».

«Η κριτική του Νοάμ δεν στρεφόταν ποτέ κατά του κινήματος των γυναικών· αντίθετα, πάντα υποστήριζε την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο Έπσταϊν εκμεταλλεύτηκε την δημόσια κριτική του Νοάμ απέναντι στην κουλτούρα της ακύρωσης για να παρουσιαστεί ως θύμα», πρόσθεσε.

Η Βαλέρια Τσόμσκι είπε ότι το ζευγάρι συμμετείχε σε δείπνα στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, έμεινε στα διαμερίσματά του εκεί και στο Παρίσι, δείπνησε στο αγρόκτημά του στο Νέο Μεξικό και παρακολούθησε διάφορες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις μαζί του, αλλά «ποτέ δεν πήγαμε στο νησί του και δεν γνωρίζαμε τίποτα από όσα συνέβαιναν εκεί».

«Με την παρουσίαση αυτή, ο Έπσταϊν κέρδισε την προσοχή του Νοάμ και άρχισαν να αλληλογραφούν. Άθελά μας ανοίξαμε την πόρτα σε έναν Δούρειο Ίππο», είπε η Βαλέρια. «Ο Έπσταϊν άρχισε να περικυκλώνει τον Νοάμ, στέλνοντας δώρα και δημιουργώντας ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε τομείς που ο Νοάμ είχε εμβαθύνει. Λυπούμαστε που δεν αντιληφθήκαμε ότι ήταν μια στρατηγική να μας παγιδεύσει και να υπονομεύσει τους σκοπούς για τους οποίους αγωνίζεται ο Νοάμ».

Η Βαλέρια Τσόμσκι διευκρίνισε επίσης δύο οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του ζευγαριού και του Έπσταϊν. Σε μία περίπτωση, ο Έπσταϊν έστειλε στον Τσόμσκι επιταγή 20.000 δολαρίων στο πλαίσιο γλωσσολογικής πρόκλησης που ανέπτυξε ο Τσόμσκι. Σε άλλη περίπτωση, ο Έπσταϊν βοήθησε τον Τσόμσκι να ανακτήσει 270.000 δολάρια μετά από ανωμαλίες που εντοπίστηκαν στους πόρους συνταξιοδότησής του.

Η βοήθεια αυτή έγινε «πιθανόν ως μέρος ενός σχεδίου για να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Νοάμ. Ο Έπσταϊν λειτούργησε αποκλειστικά ως οικονομικός σύμβουλος για αυτό το ζήτημα. Κατά την καλύτερη γνώση μας, ο Έπσταϊν ποτέ δεν είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς ή επενδυτικούς λογαριασμούς μας». Η Βαλέρια τόνισε ότι ούτε εκείνη ούτε ο Νοάμ, ξεχωριστά ή ως ζευγάρι, είχαν επενδύσεις μέσω του γραφείου του Έπσταϊν.

Πηγή: news247.gr