Η Κρήτη σχεδιάζει τρένα και η Μεσσηνία αδιαφορεί

Πρόκειται για την πρώτη φορά που επίσημο κυβερνητικό στέλεχος τοποθετεί το θέμα στην κορυφή της ατζέντας, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση στους φορείς του νησιού. Οι Κρητικοί φαίνεται πως γνωρίζουν καλά την τέχνη της διεκδίκησης και κερδίζουν δεσμεύσεις για έργα που ξεκινούν από το μηδέν. Στον αντίποδα, η Μεσσηνία διαθέτει έτοιμη σιδηροδρομική υποδομή και τροχαίο υλικό που παραμένει αναξιοποίητο. Ουσιαστικά ο προαστιακός παραμένει μια ωραία ιδέα στα χαρτιά, καθώς η πολιτική και οικονομική ηγεσία του νομού επιλέγει τη σιωπή αντί να ζητήσει επιτακτικά τη δρομολόγηση τρένων.

Η σύνδεση του αστικού κέντρου της Καλαμάτας, του αεροδρομίου και του λιμανιού παραμένει όνειρο θερινής νυκτός. Το ίδιο ισχύει για το δημαρχείο, τις ΒΙΠΕ Καλαμάτας και Μελιγαλά, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Νοσοκομείο Μεσσηνίας. Η σιδηροδρομική γραμμή που διατρέχει τη Μεσσήνη, τη Μικρομάνη, τη Θουρία, τον Άρι, το Πλατύ, τη Βαλύρα, τον Μελιγαλά, τη Σκάλα και το Διαβολίτσι απλώς χορταριάζει. Η λειτουργία του προαστιακού απαιτεί πυκνά δρομολόγια για να αποφευχθεί ένα ακόμα συγκοινωνιακό φιάσκο. Τρένο στη χάση και στη φέξη σημαίνει άδεια βαγόνια. Η επιτυχία εξασφαλίζεται μόνο αν το δρομολόγιο εκτελείται κάθε μισή ώρα, από τις 7 π.μ. έως τα μεσάνυχτα. Η δεύτερη κρίσιμη προϋπόθεση αφορά τη διασύνδεση των σταθμών και των οικισμών χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά βαν. Δίχως αυτή την πρόβλεψη, κανένας δεν μετακινείται από την πλατεία της Μεσσήνης στον σταθμό ή από το Νοσοκομείο στη στάση του Πανεπιστημίου.

Σε αυτό το εγχείρημα οι δήμοι, τα ΚΤΕΛ, τα ταξί και τα ξενοδοχεία οφείλουν να συνεργαστούν. Η σύμπνοια αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και προσφέρει αναπτυξιακές ανάσες. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να κοιτάμε ζηλόφθονα την Κρήτη των 5 εκατομμυρίων αλλοδαπών επισκεπτών, ενώ η Μεσσηνία παραμένει σε λιγότερους από 200.000.

