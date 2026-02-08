ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

“Χρειάζεται ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος” αναφέρει ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

Στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις αναφέρεται ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων! Ο συνδικαλισμός είναι ένα από τα βάθρα της Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων!

Με βαθιά επίγνωση της αδράνειας και των στρεβλώσεων, που επηρεάζουν και τέμνουν οριζόντια το σύνολο των συνδικαλιστικών δυνάμεων της χώρας, με αυτοκριτική διάθεση αλλά και πίστη στις αρχές και τις αξίες που ορίζουν τη δράση μας, οφείλουμε τώρα να υψώσουμε ένα τείχος υπεράσπισης του συνδικαλιστικού κινήματος, της ιστορίας του και των αγώνων του.

Απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν αξιοποιώντας τα τελευταία γεγονότα, να σπιλώσουν και να κατασυκοφαντήσουν το θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος, την ιστορία του και όλους τους συνδικαλιστές, είμαστε υποχρεωμένοι να υψώσουμε την φωνή μας.

Ο συνδικαλισμός είναι ένα από τα βάθρα της Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα «ολισθηρά μονοπάτια», που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων.

Απέναντι στις εφαρμοζόμενες αντεργατικές πολιτικές της Κυβέρνησης, είναι αδήριτη η ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να αναγεννηθεί, να αποτινάξει τη «σκουριά» που το βαραίνει και να υπερασπιστεί δικαιώματα και κατακτήσεις.

Σε αυτή την ανάγκη, δηλώνουμε εμφατικά παρόντες!

Η Κυβέρνηση για ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη και υπόλογη όχι μόνο γιατί επέλεξε να μην κάνει κανένα έλεγχο αλλά με τις πελατειακές και αδιαφανείς επιλογές της οδήγησε στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δεν προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους. Η Κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν τώρα να δώσουν εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Για το ΠΑΣΟΚ τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτή την κατεύθυνση η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία.

Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ.

Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή.

Είμαστε εδώ, καλώντας σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών».

Πηγή: news247.gr