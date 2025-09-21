Ανδρουλάκης: Ζητάμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια ικανή προοδευτική κυβέρνηση

«Αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα», υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι «υπάρχει εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας, με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και ένα νέο πολιτικό ήθος», για να τονίσει ότι «εμείς λοιπόν, δεν ζητάμε απλώς εκλογές· καλούμε ταυτόχρονα τους πολίτες να εμπιστευθούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο».

Αναφέρει ότι αίτημα για εκλογές σηματοδοτεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του κόμματος, που μετά τις πρωτοβουλίες εντός κι εκτός Βουλής και τη διαμόρφωση και παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, «είναι η φυσική συνέπεια μιας συντεταγμένης πολιτικής διαδικασίας που ακολουθούμε πιστά».

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η πολιτική αλλαγή που οραματίζεται «βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών που συνεπάγονται όξυνση των ανισοτήτων, υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας και μια επισφαλή θέση της χώρας σε ένα σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον». «Θέλουμε μια Ελλάδα που επενδύει στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες. Μια Ελλάδα για Όλους», υπογραμμίζει.

Ως προς το γιατί ο κόσμος να δώσει την πρωτιά στο ΠΑΣΟΚ, απαντά ότι έχει «αξιόπιστο και επεξεργασμένο» σχέδιο και ότι «απέναντι στην αξιακή παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ χαράσσει ένα φωτεινό μονοπάτι ελπίδας για κάθε πολίτη». Σε ερώτημα για τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, απαντά ότι «το όραμά μας για τη χώρα θέτει τις βάσεις για την ισχυρή Ελλάδα του 2030», ενώ σχολιάζει πως «δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, όπως κάνει η κυβέρνηση», αλλά «προτείνουμε σχέδιο μακράς πνοής με μεταρρυθμίσεις στο κράτος». Αναφέρεται στις πέντε εθνικές προτεραιότητες στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι «με αυτούς τους μετρήσιμους στόχους, διαμορφώνουμε ένα ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας». Σχετικά με την κριτική της ΝΔ αναφορικά με την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ήταν απολύτως προβλέψιμη» και ότι «δείχνει απόλυτο πανικό». Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «είναι συγκρίσιμο με το κόστος των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για το 2026 και 2027, και τα οποία πλησιάζουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η μεγάλη διαφορά όμως, έγκειται στο ότι το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο δεν το κατάρτισαν εταιρείες συμβούλων και επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται ένα διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης: «Δεν χρειαζόμαστε απλώς νέο διαχειριστή εξουσίας· χρειαζόμαστε γενναία αλλαγή, πολιτική, ηθική και αξιακή - και εγώ μπορώ να την υπηρετήσω, χωρίς καμία δέσμευση απέναντι στην ολιγαρχία, διότι πολύ απλά δεν έχω "χορηγούς"».

Ερωτηθείς με ποιους θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι για την εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση που περιγράφει, σημειώνει ότι «με το ΠΑΣΟΚ, η χώρα δεν διαθέτει μόνο σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και την αξιόπιστη επιλογή για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση» και πως «είμαστε οι εγγυητές της πολιτικής αλλαγής απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη». «Επειδή όμως ο προοδευτικός κόσμος έχει διαψευστεί οικτρά τα τελευταία δέκα χρόνια, οφείλουμε να είμαστε πολύ σοβαροί και να επενδύουμε στην αξιοπιστία. Όλα στο φως», λέει, εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως «ό,τι λέμε στις προγραμματικές μας θέσεις ως αντιπολίτευση, το κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση» και αυτό «χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς» στα κρίσιμα ζητήματα που αποτελούν και τα επίδικα που απασχολούν την κοινωνία, όπως τονίζει. «Από εκεί και πέρα, τον λόγο έχει ο λαός, ο οποίος θα διαμορφώσει τους τελικούς συσχετισμούς», συμπληρώνει.

Υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών» και ότι «η αποτυχία της είναι ορατή στην καθημερινή ζωή των πολιτών: υποχωρεί η ποιότητα των θεσμών, τα εισοδήματα εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τα καρτέλ, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι κερδισμένοι είναι λίγοι και ισχυροί...».

Για το αν θεωρεί ότι με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική η χώρα οδηγείται σε νέα κρίση που ενδέχεται να φέρει νέα μνημόνια, σχολιάζει: «Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξαναρίξει τη χώρα στα βράχια». Αναφέρει ότι η σημερινή κατάσταση της οικονομίας παραμένει εξαρτημένη από την κατανάλωση, με μεγάλο και επίμονο εμπορικό έλλειμμα και έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. «Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είτε διατέθηκαν σε έργα χαμηλής προστιθέμενης αξίας είτε κατέληξαν σε λίγα ισχυρά συμφέροντα. Το δυνητικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξάνεται μόλις 1% την επόμενη δεκαετία - η πιο παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης. Γι' αυτό χρειάζεται, το γρηγορότερο δυνατό, αλλαγή πορείας», υπογραμμίζει.

«Ανάπτυξη για εμάς σημαίνει πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, όχι κερδοσκοπία στο real estate», «η Ελλάδα δεν πωλείται. Οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη μας έκαναν ξένους στον τόπο μας», λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης του.

Ερωτηθείς, μεταξύ άλλων, για την Τουρκία αναφέρει ότι ο διάλογος πρέπει να διεξάγεται, αλλά χωρίς αυταπάτες και «επίσης, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνει ανοχή στον τουρκικό αναθεωρητισμό ούτε, πολύ περισσότερο, να εμφανίζει τον κ. Ερντογάν ως ισότιμο εταίρο στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της». «Μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας που κατέχει τμήμα κράτους-μέλους, της Κύπρου, και απειλεί την Ελλάδα με casus belli. Ε, όχι! Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα», υπογραμμίζει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει τι σημαίνει εθνική στρατηγική» και αναρωτιέται «πού είναι τελικά η "θαρραλέα εξωτερική πολιτική" που διαφημίζει η κυβέρνηση»: «Στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ήρθε κατόπιν καταδίκης από το Δικαστήριο της ΕΕ; Στα θαλάσσια πάρκα που χαράσσονται μόνο σε περιοχές που δεν ενοχλούν την Άγκυρα; Στο υποθαλάσσιο καλώδιο με την Κύπρο που δεν προχωρά; Ή στα θαλάσσια οικόπεδα που προκηρύχθηκαν με χρόνια καθυστέρηση, πάνω στις βάσεις που θέσαμε εμείς από το 2011;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ