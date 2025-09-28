Θεμιστοκλέους: Από 1η Οκτωβρίου τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία (Βίντεο)

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός από 1η Οκτωβρίου μπαίνουν και τα νοσοκομεία στο νέο σύστημα ραντεβού. «Από την 1η Οκτωβρίου τα νοσοκομεία μπαίνουν στο νέο σύστημα των ραντεβού. Τι σημαίνει αυτό; Μέχρι στιγμής, για να μπορέσει κάποιος να κλείσεις ένα ραντεβού σε ένα νοσοκομείο έπρεπε να πάρει τηλέφωνο για παράδειγμα στον Ευαγγελισμό, αν δεν έβρισκε να πάρει στο Γεννηματά και ούτω καθεξής …. Αυτή τη στιγμή για να κλείσει κάποιος ραντεβού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν τρεις τρόποι. Είτε τηλεφωνώντας στο 1566, είτε από την πλατφόρμα, www.finddoctors.gov.gr, είτε μέσα από το application MyHealth που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας στο κινητό. Εκεί, βάζοντας για παράδειγμα ενδοκρινολόγος στο ραντεβού σου βγάζει όλα τα διαθέσιμα είτε είναι στον Ευαγγελισμό, είτε είναι σε άλλο νοσοκομείο, είτε είναι στην πρωτοβάθμια κάποιος συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ», τονίζοντας ότι το σύστημα γίνεται πολύ πιο εύχρηστο σε σχέση με το πως ήταν προηγουμένως.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι στα νοσοκομεία από τα 500.000 ραντεβού που γίνονταν μέχρι στιγμής το μήνα, πλέον ο αριθμός θα αυξηθεί στα 830.000 ραντεβού, σημειώνοντας ότι υπερδιπλασιάζονται με τα ραντεβού τα οποία δίνονταν στους πολίτες.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον αριθμό των ραντεβού, καθώς και ότι μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνο αναμονής, για όλες τις ειδικότητες.

Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στο νέο τρόπο επιλογής των διοικητών του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι όλοι οι διοικητές έχουν επιλεχθεί μέσω ΑΣΕΠ με αυστηρά κριτήρια.

Ως προς τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνει το Υπουργείο από την πλατφόρμα αξιολογήσεις των πολιτών, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε κάποια πρώτα στοιχεία, σημειώνοντας αρχικά ότι 9 στους 10 ασθενείς βρήκαν τους γιατρούς των ειδικοτήτων που χρειάζονταν, ενώ σημείωσε ότι το 50% πέρασε από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε λιγότερο από μία ώρα.

Επίσης, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι 75% των ασθενών κρίνουν την εμπειρία τους από την επίσκεψη στα νοσοκομεία ως καλή ή πολύ καλή.

Σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά κυρίως το καλοκαίρι, ο κ. Θεμιστολέους σημείωσε «Έχουμε εικόνα γιατί τώρα κλείνει το καλοκαίρι και μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση. Αριθμητικά έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε περισσότερα πτητικά μέσα που είναι βασικό στοιχείο έτσι ώστε να μπορούμε να διακοσμήσουμε τους ασθενείς που είναι βαριά και χρειάζονται να μεταφερθούν σε μεγάλο νοσοκομείο και έχουμε πολύ περισσότερους γιατρούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από τις 300 άγονες θέσεις που επανειλημμένα από τα χρόνια της κρίσης προκηρύσσονται και δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή με τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί, όλα αυτά τα οποία έχουμε αλλάξει, έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τα 2/3 των θέσεων. Άρα είναι μια πολύ σημαντική βελτίωση της εικόνας προς το θετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν περιοχές που πρέπει να καλύψουμε».