Χαρίτσης για την άρση της ασυλίας του: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο μαζί με τους αγρότες που αγωνίζονται»

Στην εξέταση από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας του αιτήματος της Εισαγγελίας για άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να του ασκηθεί ποινική δίωξη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

«Ποιο ήταν το έγκλημά μου; Συμμετείχα σε αγροτική κινητοποίηση στην Καρδίτσα. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, η πολιτική και η συνδικαλιστική δράση ποινικοποιούνται. Σε μια χώρα όπου ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό λόγω του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια φάση όπου η σήψη της κυβερνητικής συγκάλυψης απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της Δημοκρατίας μας, αυτοί που οδηγούνται στο δικαστήριο είναι οι αγρότες που αγωνίζονται. Και μαζί με αυτούς κι εγώ», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης.

«Το είπα από την πρώτη στιγμή. Το δηλώνω και σήμερα. Είναι τιμή μου. Γι' αυτό και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», συμπλήρωσε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ