eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025 19:24

Ο “Ευκλής” στα μανιάτικα καλντερίμια της Καρδαμύλης

Γράφτηκε από την

Ο “Ευκλής” στα μανιάτικα καλντερίμια της Καρδαμύλης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Στα μανιάτικα καλντερίμια της Καρδαμύλης εξόρμησε την περασμένη Κυριακή ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής».

Οι πεζοπόροι ακολούθησαν το καλντερίμι που ενώνει το Σταυροπήγιο με την Καρδαμύλη, μια διαδρομή 9 χιλιομέτρων, απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα από ψηλά στον Μεσσηνιακό κόλπο. Οπως παρατήρησαν, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι το καλντερίμι κοντά στο Σταυροπήγιο έχει καθαριστεί πρόσφατα, και μπήκαν ελάχιστες φορές στον τσιμεντόδρομο, που περπατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, το τμήμα κοντά στην Καρδαμύλη παραμένει μισοκαλυμμένο από θάμνους.

Η επόμενη προγραμματισμένη δράση του συλλόγου είναι στις 2 Νοεμβρίου, στο 4ο τμήμα του Mainalon Trail, από την Ελάτη έως τη Βυτίνα.

 

 

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις