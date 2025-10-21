Ο “Ευκλής” στα μανιάτικα καλντερίμια της Καρδαμύλης

Οι πεζοπόροι ακολούθησαν το καλντερίμι που ενώνει το Σταυροπήγιο με την Καρδαμύλη, μια διαδρομή 9 χιλιομέτρων, απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα από ψηλά στον Μεσσηνιακό κόλπο. Οπως παρατήρησαν, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι το καλντερίμι κοντά στο Σταυροπήγιο έχει καθαριστεί πρόσφατα, και μπήκαν ελάχιστες φορές στον τσιμεντόδρομο, που περπατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, το τμήμα κοντά στην Καρδαμύλη παραμένει μισοκαλυμμένο από θάμνους.

Η επόμενη προγραμματισμένη δράση του συλλόγου είναι στις 2 Νοεμβρίου, στο 4ο τμήμα του Mainalon Trail, από την Ελάτη έως τη Βυτίνα.