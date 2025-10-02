Φάμελλος: Καμπάνια για την «Προοδευτική Ελλάδα» και πρωτοβουλίες για προοδευτική διέξοδο

Στην καμπάνια για την "Προοδευτική Ελλάδα" που ξεκινά με την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, σημειώνοντας ότι παράλληλα θα εξελίσσονται και οι πρωτοβουλίες για μία "πλατιά κοινωνική και πολιτική συμφωνία για την πολιτική αλλαγή".

«Με την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ξεκινάει η καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα, το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε:

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα θα γίνει αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ελλάδα.

Δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η άποψη είναι εμπεδωμένη στην ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες κατανοούν ότι αυτή είναι μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, η οποία οδηγεί τη χώρα σε οπισθοχώρηση σε κρίσιμους τομείς, από την εξωτερική πολιτική, έως την αισχροκέρδεια και το κράτος δικαίου.

Εδώ και έναν χρόνο έχουμε σταθερή επιλογή την προοδευτική διέξοδο.-Βασικό χαρακτηριστικό μας είναι η εξωστρέφεια, είμαστε δίπλα στα προβλήματα, όχι μόνο με καταγγελία, αλλά με προτάσεις όπως για τον πρωτογενή τομέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος και αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την προοδευτική διέξοδο. Μετά την ΚΕ διοργανώνει και ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

-Να αναζητήσουμε συνεργασίες και σε κοινωνικό επίπεδο, στα σωματεία, στην αυτοδιοίκηση, κλπ. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε: Είμαστε έτοιμοι και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο.

Όσο για το ποιους αφορά η πρόσκληση: Η πρόσκληση μας απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά και σε άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, κινήσεις και πρωτοβουλίες της προοδευτικής και οικολογικής πολιτικής, που ανταποκρίνονται στο πολιτικό πλαίσιο που έχουμε βάλει. Θα ήταν σημαντικό να συμμετείχε και το ΚΚΕ, αν δεν είχε επιλέξει την κομματική περιχαράκωση. Αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνουμε και στους προοδευτικούς πολίτες που είτε έχουν αποτραβηχτεί, είτε απογοητεύτηκαν από την πολιτική.

Ο Σωκράτης Φάμελλος καταδίκασε την επίθεση στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla και κατήγγειλε τη κυβέρνηση: «Eίναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης. Μίλησα με τον κ. Γεραπετρίτη και του εξέφρασα την κάθετη αντίθεσή μας με την πολιτική που έχει επιλέξει η κυβέρνηση στο θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης. Του ζήτησα άμεση διπλωματική παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για να προστατεύσει και να επιστρέψουν με ασφάλεια και άμεσα οι εθελοντές - ακτιβιστές».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί το σχέδιο συγκάλυψης. Αρνούνται να καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή τον κ. Μυλωνάκη, παρότι αναγκάστηκαν να συρθούν από τις αποκαλύψεις και δέχτηκε και ο ίδιος να καταθέσει. Και ο κ. Σημανδράκος τις προηγούμενες μέρες προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις που καίνε την κυβέρνηση».

Για την επίσκεψη Κοβέσι ανέφερε: «Η επίσκεψη Κοβέσι επαναφέρει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και την υποβάθμισή του στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να κάνει fast track τις δύο Προκαταρκτικές Επιτροπές Τριαντόπουλου και Καραμανλή για να καλύψει τις ευθύνες της. Επίσης η κυβέρνηση επέλεξε να απορρίψει τις δύο αιτήσεις Προκαταρκτικών της Ευρωπαίας εισαγγελέως για την 717 και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι: «Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα την απεργία πείνας με κίνδυνο της υγείας του. Σήμερα ο Νίκος Δένδιας, μετά από δική μου ερώτηση, πήρε θέση σε αντίθεση με την υπόλοιπη κυβέρνηση. Όμως η ΝΔ ποιεί την νήσσαν...».

Μίλησε και για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια: « Nα το ξεκαθαρίσουμε, με εθελοντικές συμφωνίες με τις αλυσίδες εμπορίας, με καλάθια και επιδοτήσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια. Αυτά είναι επικοινωνιακές φωτοβολίδες. Χωρίς κρατικές παρεμβάσεις με ρύθμιση της αγοράς, με έλεγχο στα περιθώρια κέρδους και με φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα επιλογών Μητσοτάκη, που πλήττει άδικα όλες τις κοινωνικές ομάδες και ευνοεί ελάχιστα καρτέλ».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ: «Στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου αποφασίζουμε και τη σύνθεση των τμημάτων, το οργανωτικό γραφείο και την ημερομηνία εκλογών για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές. Ταυτόχρονα ξεκινάμε οικονομική καμπάνια για την ενίσχυση και των κομματικών Μέσων και του κόμματος, αλλά και οργανωτική για την ενίσχυση των Οργανώσεών μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ