Φάμελλος: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον κ. Μητσοτάκη που αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ

«Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει την αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και σε φάρμακα για έναν χρόνο. Εξάλλου, υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το προτείνει», σημειώνει, εξηγώντας πως «αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για προϊόντα που κοστίζουν 100 ευρώ, ο καταναλωτής θα πληρώσει 88 ευρώ και τα υπόλοιπα 12 ευρώ θα μείνουν στην τσέπη του για άλλες αγορές». «Αυτήν την πρόταση την έχουμε καταθέσει και με Πρόταση Νόμου. Είναι πλήρως κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον κ. Μητσοτάκη που αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ», τονίζει και καλεί το πρωθυπουργό να απαντήσει: «Αφού το μέτρο δεν ωφελεί, για ποιον λόγο ψήφισε την ίδια διάταξη για λίγα νησιά;». «Απλά μας κοροϊδεύει, γιατί δεν θέλει να μειώσει τα άδικα φορολογικά βάρη από τους καταναλωτές. Όμως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, όπως και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δώσει ανάσα στα νοικοκυριά. Στην προοδευτική Ελλάδα υπάρχουν λύσεις. Και αυτές οι λύσεις είναι για τους πολίτες», καταλήγει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ