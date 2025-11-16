Χρυσοχοΐδης: Θα σπάσουμε την ανοχή στην Κρήτη (Βίντεο)

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έδωσε απαντήσεις «εφ' όλης της ύλης» σήμερα το πρωί, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, μιλώντας για τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές για την οπλοκατοχή και τις ανακοινώσεις που θα κάνει τις επόμενες μέρες από την Κρήτη, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κυρίως, πολιτών, για την «GREEKMAFIA» με αφορμή την δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, την αστυνόμευση στους οικισμούς των Ρομά, το Πολυτεχνείο, αλλά και για τον Ρουβίκωνα, με αφορμή την παρέμβαση της συλλογικότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Για το πρόβλημα με την οπλοκατοχή στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε:

«Πρέπει να σπάσουμε την ανοχή. Να την ξεριζώσουμε και σαν αντίληψη. Από τις μπαλοθιές στους γάμους μέχρι το γεγονός ότι κάποιοι λύνουν τις οικογενειακές τους διαφορές με όπλα... αυτό πρέπει να είναι το μήνυμά μας». Και πρόσθεσε πως σε λίγες μέρες ο ίδιος, από την Κρήτη, θα ανακοινώσει πιο συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αυστηροποιούν το καθεστώς της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας, τη «νόμιμη» πώληση σφαιρών, κλπ, αλλά ταυτόχρονα θα ανακοινώσει και τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών που θα λειτουργούν αποτρεπτικά. «Ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια για να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», είπε, και επανέλαβε πως η Κρήτη δεν έχει μεγάλη παραβατικότητα, σημειώνοντας ενδεικτικά ότι αν και έχει υψηλή τουριστική κίνηση, φιλοξενώντας κάθε χρόνο περίπου 8 εκατομμύρια τουρίστες, δεν υπήρξε φέτος ούτε μια ληστεία.

Σχετικά με το αν η Αστυνομία αντέδρασε σωστά στο περιστατικό στα Βορίζια, είπε ότι Αστυνομία έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε μια αντίληψη αστυνόμευσης συνολικότερα, αποτροπής, παρουσίας και μέσα από τις συνεχείς έρευνες. Ουσιαστικά είναι ένας -όχι πολύ μεγάλος- αριθμός οικογενειών, οι οποίες επιβάλλουν με τη βία, μέσα από τα χρήματα που διαθέτουν, με τα όπλα, τις αντιλήψεις τους, τις συμπεριφορές τους και τα συμφέροντά τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξηλώσουμε. Και αυτό θα ξηλώσουμε».

Σχετικά με το ζήτημα των απατών και την πρόσφατη εξάρθρωση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με τις 40 συλλήψεις, ο υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για ένα καινούργιο φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Σημείωσε ότι όλοι οι δράστες ήταν Ρομά, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι υπάρχει στροφή της εγκληματικής δραστηριότητας κάποιων από αυτούς στις απάτες, ενώ πρόσθεσε πως η Αστυνομία ήδη ξεκίνησε ενημερωτική καμπάνια για τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν αυτοί οι απατεώνες, κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους, για να εισπράξουν χρήματα, χρυσαφικά κλπ. «Η δικιά μας δουλειά πέρα από την ενημέρωση, είναι, κυρίως, η εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων».

Επιπλέον, τόνισε πως η Αστυνομία έχει στο στόχαστρο συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις και θα χτυπήσει «στην "καρδιά" τους» και επέστησε την προσοχή σε όλους τους πολίτες. «Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Δεν είναι δυνατόν να μας τηλεφωνεί ένας και να του δείχνουμε το εσωτερικό του σπιτιού μας. Πρέπει όλοι να είναι υποψιασμένοι ότι ένα τηλέφωνο από κάποιον δεν μπορεί να μην, ενδεχομένως, περιέχει και στοιχεία απάτης ή μιας εγκληματικής δραστηριότητας».

Σχετικά με την παρέμβαση μελών του Ρουβίκωνα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ανέφερε:

Γιατί πρέπει να σηκώσουν πανό μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για να μας πουν τι; Και τι είναι αυτοί δηλαδή; Κάθε φορά εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν κάτι. Εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό; Εκπροσωπούν κάποια πλειοψηφία; Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και έχει να κάνει με το ότι αυτοί ήθελαν να μας δείξουν ότι «να, παραβιάζουμε τον νόμο, σας γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια και κάντε μας ό,τι θέλετε». Λοιπόν, τώρα υπάρχει και η τιμωρία.

Σχετικά με τον σχεδιασμό των αστυνομικών μέτρων για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, είπε:

«Είμαστε εδώ. Θα είμαστε όλο το διάστημα των ημερών αυτών σε επιφυλακή, έτσι ώστε όλα να γίνουν σωστά και ειρηνικά» και πρόσθεσε: «Χθες, κάποιοι μπήκαν στο Πολυτεχνείο και δημιούργησαν επεισόδια μεταξύ τους. Έπεσε πολύ ξύλο μεταξύ τους και έκαναν και κάποιες καταστροφές. Γι' αυτό γίνεται η γιορτή του Πολυτεχνείου; Να τιμήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός που συνέβη πριν περίπου 50 χρόνια και κάποιοι να λύνουν τις διαφορές τους εκεί μέσα ή να καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία του Ιδρύματος; Είναι αυτό γιορτή;».

Σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της «GREEKMAFIA» ο υπουργός σημείωσε:

Έχει αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία σημειωτέον έχει συλλάβει περίπου 1.500 άτομα σε ένα χρόνο. Εξ αυτών οι 550 έχουν προφυλακιστεί. Υπάρχει και δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι ότι όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες -δηλαδή οι φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για δύο δεκαετίες ήταν ανεξιχνίαστοι- δεν τις ακουμπούσε κανείς. Όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνας, εξιχνιάζονται και οι ένοχοι είναι στη φυλακή.

Σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι να αντιληφθούν όλοι ότι βρισκόμαστε στους οικισμούς όλης της χώρας, σε όλες τις συνοικίες, σε όλες τις γειτονιές. Δεν υπάρχουν άβατα όπως λέγονται».

«Είμαστε εδώ για την επιβολή της νομιμότητας μέσα από τον διάλογο, τη διαμεσολάβηση. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα κοινωνικά, αλλά δεν θα ζει κανείς σε βάρος του άλλου, της περιουσίας και της ζωής του άλλου» είπε ο κ. Χρσοχοΐδης, τονίζοντας: «Έχουν μπει παντού οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, σε περίπου 25 οικισμούς. Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, κλοπές, διαρρήξεις, πυροβολισμοί στον αέρα, διαταράξεις. Υπάρχουν απαράδεκτα πράγματα που πρέπει να τελειώνουν».

ΑΠΕ-ΜΠΕ