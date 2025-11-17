Ν. Ανδρουλάκης: Τιμούμε εκείνες και εκείνους, που δεν λύγισαν - Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου

Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμπλήρωσε πως σε «μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας, είναι πολλοί -ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο».

Υπογράμμισε ακόμη πως «απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι 52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ, κι εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, «είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί».

«Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ