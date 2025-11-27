eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025 17:37

Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί της Παρασκευής θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 12:45 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο. Τέλος, στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορία Πολιτική
