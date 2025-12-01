Υπ. Παιδείας: Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το ελληνικό «Erasmus»

Από σήμερα, Δευτέρα, έως και την ερχόμενη Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 (στις 14:00), μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2025-2026, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κ.τ.λ.) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα ΑΕΙ της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου (του ίδιου ΑΕΙ) προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην παραπάνω ψηφιακή πλατφόρμα:

- Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,

- Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,

- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV.

Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΙ.

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφ' όσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση τους αιτήματος του, όπως για παράδειγμα: πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών και τα δικαιολογητικά θα διαβιβαστούν ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και θα αξιολογηθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

ΑΠΕ - ΜΠΕ