Αποχέτευση και βιολογικοί σε Κορώνη και Πεταλίδι - Αισιόδοξοι οι δήμαρχοι για την πορεία υλοποίησης

Είναι από τα πιο σημαντικά έργα, τα έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού αυτά που υλοποιούνται και έχουν δρομολογηθεί αυτό το διάστημα στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης. Αφορούν τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην Κορώνη και στο Πεταλίδι, την ανάδειξη των περιοχών αυτών και την προστασία του Μεσσηνιακού κόλπου.

Ομως, οι ρυθμοί υλοποίησής τους πρέπει να ενταθούν και να ξεκινήσουν και τα έργα των βιολογικών καθαρισμών, ενώ το επόμενο διάστημα πρέπει να βρεθούν χρηματοδοτικά προγράμματα για να συνεχιστούν οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις και στην ευρύτερη περιοχή, από το Καλαμάκι έως τη Νέα Κορώνη και το Χαρακοπιό.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ

Για το έργο των δικτύων αποχέτευσης που γίνεται στην Κορώνη, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, αφού ανέφερε ότι είναι ένα έργο που έχει χρηματοδότηση και μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα κι ενημέρωσε πως έχει γίνει περιφερειακά, παρατήρησε ότι “πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύεται πιο εντατικά το επόμενο διάστημα”.

Ωστόσο, επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολη η μορφολογία της Κορώνης και πως το έργο θα πρέπει να μπει στο κέντρο και στην παραλία, που υπάρχει κίνηση και ζωή, στον παραλιακό δρόμο στην πλατεία Μώλου, σε κεντρικούς δρόμους.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι σε αυτές τις περιοχές της Κορώνης το έργο δεν μπορεί να δουλέψει το καλοκαίρι, που δεν μπορεί να μπει και να βγει φορτηγό.

Οσον αφορά τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ο κ. Καρβέλας μας ενημέρωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, στις 15 του μήνα πραγματοποιείται ο διαγωνισμός για την υλοποίησή του, για την κατάθεση προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου. Δήλωσε αισιόδοξος “υπάρχει ενδιαφέρον, θα πάει καλά”.

Με την ευκαιρία μας ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου του κόμπακτ βιολογικού καθαρισμού στο Βασιλίτσι, που έχει χρηματοδότηση και ανάδοχο. Διευκρίνισε ότι “αυτό το έργο θα αποτελέσει οδηγό, θα είναι το πρώτο που θα δουλέψει στη Μεσσηνία και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους οικισμούς, όπως στους Κόμπους και στα Βουνάρια”.

Ο κ. Καρβέλας σημείωσε πως “με την ολοκλήρωση του νέου Γυμνασίου – Λυκείου στην Κορώνη, το βάρος πέφτει στην αποχέτευση, αλλά και στην ανάπλαση του κέντρου, στην παραλιακή ζώνη και τις λιμενικές υποδομές”. Και δήλωσε ότι “μετά θα δούμε και την αποχέτευση, τα δίκτυα στο Χαρακοπιό, όπου υπάρχει πρόβλημα, αλλά εύκολα μπορεί να συνδεθεί με τον βιολογικό της Κορώνης”.

Καταλήγοντας, τόνισε: “Τα έργα αυτά είναι έργα δύσκολα που, ωστόσο, λύνουν τεράστια προβλήματα και διασφαλίζουν την οικολογική ισορροπία και ανάπτυξη της περιοχής. Να θυμηθούμε πώς ήταν η Φοινικούντα, η θάλασσα στην περιοχή το 2009 και πώς είναι σήμερα με τη λειτουργία του βιολογικού”.

ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Για το έργο των δικτύων αποχέτευσης στο Πεταλίδι ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος μας ενημέρωσε ότι από τα 20 χιλιόμετρα που προβλέπονται συνολικά, έχουν γίνει τα 3,5, που, “όμως, είναι στο πιο δύσκολο, στο πετρώδες τμήμα της περιοχής”.

Παρατήρησε ότι “έχει δυσκολίες, έχει πάρει καλό ρυθμό και θα δουλέψει καλύτερα”.

Για το έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, μας πληροφόρησε ότι έγινε ο διαγωνισμός, κατατέθηκαν οι προσφορές και το επόμενο διάστημα η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει το πρώτο πρακτικό και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου.

“Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε ανάδοχο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα”, εκτίμησε ο δήμαρχος.

Για το υπόλοιπο παραλιακό τμήμα της περιοχής, μας ενημέρωσε ότι “ολοκληρώνεται η προμελέτη για την αποχέτευση από τους Χράνους, τον Αγιο Ανδρέα έως και τη Νέα Κορώνη, ενώ πρόκειται να αγοραστεί οικόπεδο, όπου θα κατασκευαστεί η μονάδα βιολογικού καθαρισμού στη Νέα Κορώνη”.

Οσον αφορά το Καλαμάκι, υπάρχει μελέτη, καθώς περιλαμβάνεται στη μελέτη για το έργο του Πεταλιδίου, ενώ έχει και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Ο κ. Αθανασόπουλος σημείωσε ότι “τα έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών είναι περιβαλλοντικά, κομβικά, πρωτίστως αναπτυξιακά. Αλλάζει η φυσιογνωμία μιας περιοχής”.

Και καταλήγοντας, επισήμανε: “Τα έργα αποχέτευσης είναι έργα προτεραιότητας απ’ όταν αναλάβαμε τη δημοτική αρχή το 2019. Στην πρώτη θητεία κάναμε τις μελέτες και βρήκαμε τη χρηματοδότηση και τώρα, στη δεύτερη, υλοποιούμε τα έργα, ευελπιστώντας να υπάρχει και συνέχεια”.