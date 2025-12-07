Καραμανλής στη ΣΕΚΕ: Οφείλουμε να είμαστε ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του ομίλου εταιριών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος.

Επισήμανε ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή» και αναφέρθηκε στη θετική αναπτυξιακή πορεία της ΣΕΚΕ, που, όπως είπε, πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία.

Ο κ. Καραμανλής μίλησε σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο δημοτικό θέατρο Ξάνθης και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «με την σημερινή δυναμική παρουσία μας επαναβεβαιώνουμε την πίστη μας στην συνεταιριστική ιδέα. Αποδεικνύουμε με πράξεις τον σεβασμό μας στον αξιακό μας κώδικα, που μας καθιστά πρότυπο συλλογικής οργάνωσης παραγωγών. Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας, ως μιας από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πέρα από τους οικονομικούς της στόχους, υιοθετεί ως προτεραιότητά της και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ