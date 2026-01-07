Προκαταρκτική εξέταση για τη δήλωση Γιάνη Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών (βίντεο)

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο Εισαγγελέας με αφορμή το βίντεο με συνέντευξη του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη κατά τη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, αναφέροντας πως όσο ήταν υπό την επήρεια "ήταν μία καταπληκτική εμπειρία".

Ερευνώμενο αδίκημα είναι κυρίως αυτό της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών αλλά και άλλο αδίκημα που ενδέχεται να προκύπτει.

Στην επίμαχη συνέντευξη, ο κ. Βαρουφάκης δέχθηκε ερώτηση για το αν πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες, με τον πρώην υπουργό Οικονομικών να απαντά θετικά, συμπληρώνοντας "αυτό έλειπε να μην είχα".

Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης:

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale (δεν εισπνέω). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».