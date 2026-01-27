Άδ. Γεωργιάδης: Κίνητρα για να έρχονται νωρίτερα τα καινοτόμα φάρμακα - Αύξηση 30% στην αμοιβή γιατρών ΕΟΠΥΥ

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου για τα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τον προγραμματισμό προσλήψεων στο ΕΣΥ παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες θεραπείες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιστροφών, που «λειτουργεί αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες». «Ο γρίφος που προσπαθούμε να λύσουμε είναι πώς θα φέρουμε τα καινοτόμα φάρμακα γρηγορότερα στην Ελλάδα, όταν οι επιστροφές είναι πολύ μεγάλες και αποθαρρύνουν τις εταιρείες», σημείωσε.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί το ιταλικό μοντέλο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κινήτρων για τις εταιρείες ώστε να διαθέτουν τα φάρμακά τους ταχύτερα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργανωμένη ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων στη θετική λίστα θα περιορίσει τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία σήμερα επιβαρύνεται από τη διάθεση φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ.

«Σήμερα πολλά καινοτόμα φάρμακα έρχονται "από το παράθυρο" και αυτό τελικά κοστίζει περισσότερο στο κράτος. Με την κανονική οδό θα έχουμε και πρόσβαση και έλεγχο της δαπάνης», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε, επίσης, επείγουσα τροπολογία για αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, αύξηση της τάξης του 30%. «Είναι η πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού», τόνισε διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού. Όπως είπε, η πλατφόρμα οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και εξάλειψη πληρωμών για ραντεβού που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των κονδυλίων.

Για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ο υπουργός δήλωσε ότι η Υγεία θα λάβει τη μερίδα του λέοντος το 2026, με περίπου 5.000 νέες προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Νοσοκομείο Δράμας, λέγοντας ότι εντοπίστηκαν παθολόγοι για τη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής. Ακόμη, προανήγγειλε σημαντικά χρηματικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την επαρκή κάλυψη το καλοκαίρι.

«Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», επεσήμανε υπογραμμίζοντας ότι ήδη το 2025 υπήρξε αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2024, γεγονός που -όπως είπε- αναγνωρίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ.

