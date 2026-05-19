Ο Πτωχός για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου  

Τη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένα σύγχρονο και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο παρουσίασε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, συμμετέχοντας στο πάνελ «Βιώσιμος τουρισμός και τοπικές κοινωνίες», στο 1ο Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αθήνα.

Ο κ. Πτωχός τόνισε ότι η Πελοπόννησος έχει σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα διαθέτει μικρότερο τουριστικό αποτύπωμα σε σχέση με άλλες Περιφέρειες. Επισήμανε όμως ότι η ανάπτυξη της επόμενης περιόδου πρέπει να στηριχθεί σε σαφείς κανόνες, ισορροπία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να προστατεύεται η φυσιογνωμία κάθε περιοχής και να ενισχύονται οι τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις που εξελίσσονται ή σχεδιάζονται σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Μάνης και της Αργολίδας, σημειώνοντας ότι η νέα φάση του ελληνικού τουρισμού απαιτεί βιωσιμότητα, διαφοροποίηση του προϊόντος και αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι το νέο Εθνικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, το Γενικό Χωροταξικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και το Κτηματολόγιο συγκροτούν ένα πλαίσιο που διευκολύνει τις επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα θέτει όρους προστασίας του περιβάλλοντος και της τοπικής ταυτότητας.

Παρουσίασε επίσης πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, όπως το Peloponnese Trails, οι θεματικές διαδρομές και οι νέες ψηφιακές εμπειρίες, με στόχο τη διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας και του οικονομικού οφέλους σε περισσότερες περιοχές.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η πρόεδρος του ΙΤΕΠ Χριστίνα Τετράδη, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης.