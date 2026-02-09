Την Τρίτη η συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αγροτών

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη, όπου θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, είπε, πως το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ευλογιά και το σχέδιο αντιμετώπισής της, καθώς και τα μέτρα αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα ανακοίνωσε, ότι στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

Ο υπουργός ερωτηθείς μεταξύ άλλων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή 13/02, επεσήμανε ότι προχωρούν σε υλοποίηση οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι στο ραντεβού θα εξεταστούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, με στόχο, όπως είπε, «να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Ανοιχτός διάλογος για όλα τα κρίσιμα ζητήματα

«’Ηρθε η στιγμή να ξαναχτιστεί η ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και υιοθετώντας μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο κ Τσιάρας «αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα: να ξαναχτίσουμε καλύτερα συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε τον ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».

Πηγή: www.ertnews.gr