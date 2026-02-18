Κουτσούμπας: Οι 200 εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ (βίντεο)

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη σημασία των φωτογραφικών ντοκουμέντων για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή και υπογράμμισε ότι οι εκτελεσθέντες ήταν κομμουνιστές που δεν υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας.

«Τέτοια στάση ηρωϊκή, παλικαρίσια με καθαρό βλέμμα, χαμόγελο και τραγούδι μπορούν να το κάνουν άνθρωποι που έχουν ανώτερα ιδανικά, που είναι πεισμένοι για το δίκιο τους, που είναι διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν το λαό, να θυσιάζουν και το ανώτερο αγαθό που είναι για κάθε άνθρωπο η ζωή του, προκειμένου να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τη λευτεριά, τότε, της πατρίδας, για να ζήσει ο εργαζόμενος λαός με ευημερία, ευτυχία, ελευθερία σε μια νέα κοινωνία» υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή, σε συνέντευξή του στον τ/σ «Open».

«Τα ντοκουμέντα αυτά είναι συγκλονιστικά και μεγάλης αξίας και θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού μας, αλλά να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια και να επισκέπτονται τέτοιες εκθέσεις-μουσεία που εκτίθενται και προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων, αλλά και άλλα, όπως αυτές οι φωτογραφίες που εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ανήκουν στον ελληνικό λαό».

Τόνισε ότι «πρέπει να λέγεται ολόκληρη η αλήθεια ότι ήταν κομμουνιστές, (καθώς) κάποιοι το αποκρύπτουν» προσθέτοντας «η ίδια η στρατιωτική διοίκηση των χιτλερικών τότε στη διαταγή της για την εκτέλεση των 200 έλεγε “να πάρετε 200 κομμουνιστές” από το Χαϊδάρι».

Επισήμανε, μεταξύ άλλων ότι οι 200 εκτελέστηκαν «ως κομμουνιστές, αυτοί δεν βγήκαν και “δεν γλίτωσαν το τομάρι τους”, όπως λένε κάποιοι άλλοι ότι έπρεπε να κάνουν, γιατί δεν υπέγραφαν δήλωση μετάνοιας και αποκήρυξης του ΚΚΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε τα «φασιστοειδή» που κατέστρεψαν το μνημείο των εκτελεσμένων στην Καισαριανή, σημειώνοντας ότι είναι «πολιτικοί απόγονοι, δεν λέω φυσικοί αν και υπάρχουν και τέτοιοι, των Ταγμάτων Ασφαλείας της Κατοχής, των συνεργατών των Γερμανών, των “συνεργαζομένων (με τους Γερμανούς) Ελλήνων” που σκότωσαν άλλους 100 κομμουνιστές στη Λακωνία, όπως λέει η ίδια η στρατιωτική διοίκηση των χιτλερικών».

«Οι πολιτικοί απόγονοι αυτών είναι οι χρυσαυγίτες, άλλες φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που δηλητηριάζουν τη νεολαία και έρχονται καταγγελίες από γονείς και εκπαιδευτικούς ότι κάνουν ύπουλη δουλειά και πρέπει να γίνει μεγάλη εκστρατεία ώστε η νεολαία να γνωρίζει την ιστορική αλήθεια και να έχει αντισώματα στους φασίστες και σε άλλους που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέδειξε πλευρές της «εγκληματικής ασυδοσίας», όπως επισήμανε, στο εργοστάσιο «Βιολάντα», παρά τις προειδοποιήσεις των εργατικών σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων στο οποίο η εργοδοσία δεν επέτρεπε την πρόσβαση στο εργοστάσιο, ενώ έκανε λόγο και για τις ευθύνες του κρατικού μηχανισμού και της Περιφέρειας.

Επισήμανε ότι «η πλειοψηφία των εργαζομένων αντιστέκονται, δίνουν το χέρι σε όποιον σηκώνεται και δεν επιλέγουν τη δουλική συμπεριφορά απέναντι σε εγκληματίες, όπως παρουσιάστηκε για μικρή μερίδα εργαζομένων της εν λόγω επιχείρησης».

Πηγή: news247.gr