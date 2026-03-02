Ν. Δένδιας: Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» με δεύτερη ελληνική φρεγάτα που φέρει το σύστημα «Κένταυρος» και ζεύγος μαχητικών F-16

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του σήμερα ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα "Κίμων" μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα "Κένταυρος" καθώς επίσης ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει».

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε προ ολίγου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα "Κίμων" μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα "Κένταυρος" καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ