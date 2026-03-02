Ινστιτούτο Tσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη χώρα στην EE σε κόστη ενέργειας και προμήθειας

Η ανάλυση του Ινστιτούτου Τσίπρα για τις τιμές το ηλεκτρικό ρεύμα, τη χονδρική αγορά και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να αποδομήσει τον ισχυρισμό ότι το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία της Eurostat, τη χονδρική αγορά και το πραγματικό κόστος ενέργειας σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Η ανάλυση εστιάζει όχι μόνο στις ονομαστικές τιμές λιανικής, αλλά και στη διαχρονική εξέλιξη των τιμών, στις αποκλίσεις της ελληνικής χονδρικής αγοράς από την Ε.Ε. και στο καθαρό κόστος ενέργειας και προμήθειας, καταλήγοντας σε διαφορετικά συμπεράσματα για το πραγματικό βάρος που επωμίζονται τα νοικοκυριά.

