Ν. Ανδρουλάκης: Αποτύχατε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια και να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβαση του στη Βουλή.

«Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αποτύχατε να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες και να δώσετε προοπτική στους νέους ανθρώπους. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ ως αυριανή κυβέρνηση δεσμεύεται για μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική, που θα έχει προτεραιότητα τα συμφέροντα του εργαζόμενου και θα βάλει οριστικό τέλος στο πάρτι ασυδοσίας των ολιγοπωλίων. Μόνο έτσι θα ανασάνει βαθιά η κοινωνία».

Βουλή - Ν. Ανδρουλάκης: Αυτοί που κάθονται δίπλα σας, κ. Πιερρακάκη, ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας. Διαβήκατε τον Ρουβίκωνα, οπότε σήμερα απολογηθείτε μαζί τους

Σημείωσε ότι η κοινωνία ασφυκτιά από την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει καθώς έχουμε από τη μία ρεκόρ κερδοφορίας, ρεκόρ μερισμάτων και ρεκόρ υπερκερδών κι απ’ την άλλη, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου να σοκάρουν: 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο.

«Δεν πρόκειται απλά για πληθωρισμό αλλά για τεράστια αναδιανομή πλούτου. Κάθε μήνα. Εδώ και χρόνια. Από τους πολλούς προς τους λίγους», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι «η ακρίβεια μετατράπηκε σε μηχανισμό φορολογικής αφαίμαξης της κοινωνίας κι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος της εργασίας και υπέρ των κερδών» ενώ συμπλήρωσε, επικρίνοντας την κυβέρνηση, πως η Ελλάδα κατατάσσεται επί Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς το μερίδιο των μισθών και στις πρώτες θέσεις ως προς το μερίδιο των κερδών. «Με την αγοραστική δύναμη να βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία».

«Αυτό δεν είναι "δίκαιη ανάπτυξη". Είναι η επιτομή μιας βαθιά συντηρητικής οικονομικής πολιτικής που ευνοεί την ολιγαρχία και τους "ημέτερους"», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσέθεσε: «Αντί να οικοδομήσουμε μια πιο ανθεκτική χώρα, ο ελληνικός λαός είναι πάντα ο μεγάλος χαμένος στην Ευρώπη μετά από κάθε κρίση. Αντί να συγκλίνουμε με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως πετύχαμε στο παρελθόν, όχι μόνο αποκλίνουμε αλλά και μας προσπερνούν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες.... Αυτήν τη χώρα θα παραδώσετε: με μια οικονομία μεγάλης απόκλισης παρά τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης».

Για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε:

- Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό μέσο και για όσο διαρκεί η κρίση στην ενέργεια. «Τα fuel pass είναι απλά παυσίπονα».

- Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως έκανε η Κύπρος όταν μηδένισε τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά - «ένα μέτρο που πέτυχε απόλυτα».

- Σταδιακή προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι οποίες αυξήσεις στους μισθούς να περνούν ολόκληρες στις τσέπες του εργαζόμενου και όχι στα ταμεία του κράτους.

«Αυτές οι παρεμβάσεις συνιστούν μια δίκαιη και ρεαλιστική οικονομική πολιτική. ... Με σχέδιο και πολιτική βούληση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένη να ανοίξει μια νέα δημιουργική σελίδα για τον τόπο. Για μια πατρίδα που προσφέρει προοπτική στη νέα γενιά, ασφάλεια στη μεσαία τάξη και αξιοπρέπεια σε κάθε ευάλωτο πολίτη. Αυτό είναι το συμβόλαιο ευθύνης, αλλαγής και ελπίδας που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό λαό», τόνισε.

Σχολίασε αιχμηρά την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό Δημόσιο, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή κι αφορά κυρίως την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών έργων.

«Υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα συνέπειας και αξιοπιστίας. Γιατί την ίδια στιγμή που σήμερα εμφανίζεστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε δημόσιους πόρους για συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου, τα προηγούμενα χρόνια επιλέξατε συστηματικά να απομειώσετε τη δημόσια περιουσία και τη συμμετοχή του κράτους σε στρατηγικούς τομείς» ανέφερε. «Το ερώτημα είναι με ποια στρατηγική, με ποια κριτήρια και υπέρ ποιων τελικά λειτουργεί αυτή η πολιτική» προσέθεσε και λέγοντας πως «η ΔΕΗ εμφανίζεται να αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία διεύρυνσης της κερδοφορίας» σημείωσε: «Και εδώ προκύπτει ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: Ποιος είναι ο ρόλος μιας μεγάλης ενεργειακής επιχείρησης σε μια περίοδο κοινωνικής πίεσης; Να λειτουργεί αποκλειστικά με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης ή να υπηρετεί και έναν δημόσιο, κοινωνικό ρόλο; Εμείς πιστεύουμε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως εμπόρευμα. Είναι προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής συνοχής».

«Χρειάζεται ενεργή πολιτική παρέμβαση. Χρειάζεται πραγματική εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Χρειάζονται κανόνες διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών. Χρειάζεται ενίσχυση των πολιτών απέναντι στις στρεβλώσεις της αγοράς», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης κι επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την φορολόγηση των τραπεζών, έκτακτη εισφορά των υπερκερδών τους για τη ρύθμιση σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο.