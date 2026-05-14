Αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις στα θαλάσσια σύνορα: Τουλάχιστον 1.000 συλλήψεις αλλοδαπών τον Απρίλιο

Αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις στα θαλάσσια σύνορα της χώρας κατέγραψε τον Απρίλιο του 2026 το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων, συνολικά 31 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και εννέα περιστατικά παράτυπης εξόδου προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ελληνικής επικράτειας κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2026 οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ειδικότερα, στα περιστατικά παράτυπης εισόδου συνελήφθησαν 999 αλλοδαποί και 29 διακινητές, ενώ στην κατηγορία της παράτυπης εξόδου -η οποία αφορά αλλοδαπούς που επιχείρησαν να μεταβούν παράνομα σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. μέσω Ελλάδας- καταγράφηκαν 15 συλλήψεις αλλοδαπών και μία σύλληψη διακινητή.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις υποθέσεις παράτυπης εξόδου κατασχέθηκε ένα όχημα, ενώ εντοπίστηκαν και δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν καταγράφηκαν κατασχέσεις σκαφών κατά τον συγκεκριμένο μήνα.

Όπως επισημαίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων του Λιμενικού Σώματος, τα στατιστικά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά περιστατικά στα οποία επιλήφθηκαν οι κατά τόπους λιμενικές αρχές.

Στο μεταξύ λέμβος με 31 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, έπειτα από επιχείρηση επιτήρησης που πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της Frontex.

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προχώρησε στην περισυλλογή των αλλοδαπών οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

ΑΠΕ