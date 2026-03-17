Γ. Κεφαλογιάννης: Ο εθελοντισμός είναι μια συνειδητή επιλογή να μοιραστούμε όλοι μαζί την ευθύνη για να προστατεύσουμε αυτά που μας ενώνουν

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) παρέλαβαν χθες, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Το έργο «Εξοπλισμός Εθελοντικών Οργανώσεων» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (ΜΕΟΠΠ), με στόχο την υλική στήριξή τους στο έργο που προσφέρουν.

Ο εξοπλισμός που παραδόθηκε στις εθελοντικές οργανώσεις της χώρας περιλαμβάνει:

- 500 στολές, συνολικού προϋπολογισμού 743.646,00 ευρώ

- 500 προστατευτικά άρβυλα, συνολικού προϋπολογισμού 592.596,00 ευρώ

- 500 γάντια, συνολικού προϋπολογισμού 167.400,00 ευρώ

- 500 κράνη με φακό, συνολικού προϋπολογισμού 940.230,00

Κατά την ομιλία του ο υπουργός έκανε λόγο για μία τελετή με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί μια στιγμή κατά την οποία «η Πολιτεία αναγνωρίζει και ανταποδίδει ένα μικρό μέρος από αυτά που οφείλει σε εκείνους που, σε δύσκολες στιγμές, βρέθηκαν δίπλα της». Παράλληλα, τόνισε ότι ο εθελοντισμός στην Πολιτική Προστασία «δεν είναι μια περιστασιακή πράξη προσφοράς ούτε μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου, αλλά μια συνειδητή επιλογή να μοιραστούμε όλοι μαζί την ευθύνη για να προστατεύσουμε αυτά που μας ενώνουν».

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε πως για πολλά χρόνια η Πολιτεία, αλλά συχνά και η ίδια η κοινωνία, αντιμετώπιζε τον εθελοντισμό περισσότερο ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα, αξιέπαινη μορφή προσφοράς, αλλά όχι ως θεσμό με ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία απέναντι στις δύσκολες στιγμές. Όπως υπογράμμισε «σήμερα γνωρίζουμε πως αυτή η αντίληψη δεν αποτυπώνει την πραγματική σημασία του: σε πολλές χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές αποτελούν οργανικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού, εκπαιδεύονται, οργανώνονται και συνεργάζονται με τις επαγγελματικές δυνάμεις, όχι ως υποκατάστατο του κράτους, αλλά ως δύναμη που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές του».

Σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή παραδείγματος πρέπει να αποτυπωθεί στην πράξη, πρώτα μέσα από μια στέρεα θεσμική στήριξη, και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του τελευταίου χρόνου που, όπως είπε, στηρίζουν έμπρακτα τον εθελοντισμό στην Πολιτική Προστασία, όπως η απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων των εθελοντικών οργανώσεων, η δυνατότητα δημόσιων υπαλλήλων που είναι ταυτόχρονα εθελοντές να απουσιάζουν σε περιόδους κόκκινου συναγερμού χωρίς να χάνουν αμοιβή, καθώς και η παράδοση 4.500 σετ σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού στους εθελοντές.

«Πίσω από κάθε εθελοντική δράση υπάρχουν πρακτικές ανάγκες με οικονομικό αντίτιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «η νομοθέτηση οριζόντιας οικονομικής ενίσχυσης προς τις οργανώσεις αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας προς τους ανθρώπους που επενδύουν χρόνο, προσπάθεια και πόρους για το κοινό καλό», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Καταλήγοντας, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ατομική ευθύνη, εξηγώντας ότι η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας χτίζεται και με τη στάση των ανθρώπων της. «Όλοι οι εθελοντές εκφράζουν την επιλογή του πολίτη να αναλάβει ενεργό ρόλο απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος του», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Καπανδριτίου Πολυδενδρίου ΕΘΕΚΑΠ, Λύδια Σοφία Βατσέλα εκπροσωπώντας τους εθελοντές, υπογράμμισε ότι η σημερινή τελετή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση και αξίωση του θεσμού του εθελοντισμού, καθώς «η παράδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εθελοντές πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα».

«Σήμερα γίνεται μια νέα αρχή, μια αρχή ουσιαστικής στήριξης και ενίσχυσης του εθελοντισμού στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ευχαριστώντας τον επικεφαλής της Πολιτικής Ηγεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων που συνέβαλαν, όπως τόνισε, καθοριστικά στο να υπάρχουν σήμερα αυτά τα θεσμικά αποτελέσματα που έγιναν πραγματικότητα, «όπως οι βελτιώσεις στην εφαρμογή του νέου νόμου, στις εκπαιδεύσεις των εθελοντών και στην παροχή εξοπλισμού θωρακίζοντας την ασφάλεια όσων επιχειρούν». Κλείνοντας τόνισε ότι «οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, είμαστε παρόντες σε κάθε κρίση - στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, όταν οι τοπικές κοινωνίες δοκιμάζονται, με αίσθημα ευθύνης, με αυταπάρνηση και με βαθιά αγάπη για τον τόπο μας».

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ανώτατοι και Α\ανώτεροι Αξιωματικοί, οι διευθυντές Διευθύνσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, η αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντικού δήμου Παιανίας, Ιωάννα Μαρία Γιαννάκου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης, Σταύρος Σαλαγιάννης, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης, Γεώργιος Δερτιλής, ο πρόεδρος της Κίνησης Κατοίκων Θρακομακεδόνων, Νικόλαος Ματθαίου, ο πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Πυρασφάλειας Μηλεσίου, Ιωάννης Μαθιουλομανωλάκης, η πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Πυρασφάλειας Νέας Πολιτείας - Ωρωπού, Δήμητρα Ποταμιάνου, ο πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Βαρνάβα, Παναγιώτης Κατσίκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου, Χρήστος Σισμάνογλου, ο πρόεδρος του Σωματείου Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου, Αθανάσιος Ντούλας, καθώς και εκπρόσωποι της Εθελοντικής Ομάδας Πικερμίου - Ραφήνας, του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ΒΑ Τομέα Υμηττού, του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, των Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας - Δασοπυρόσβεσης Παιανίας.

