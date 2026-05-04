Εορτασμός των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας στα Φιλιατρά

Το απόγευμα του Σαββάτου έγινε η μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Αγίας Μαύρας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Χθες τελέστηκε όρθρος και Θεία Λειτουργία και ακολούθησε λιτάνευση των ιερών εικόνων προς την Κεντρική Πλατεία Φιλιατρών όπου εψάλη δέηση πριν η πομπή καταλήξει στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη. Η Λιτανεία έγινε με προπομπό μαθητές από τα σχολεία της πόλης και τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων, ενώ συνόδευαν οι ιερός κλήρος, εκπρόσωποι της πολιτείας και των τοπικών αρχών και πλήθος πιστών.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας Βασίλης Αθανασόπουλος, Νίκος Φρούσος, Φώτης Γριβάκης, Χρήστος Τζαβέλας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μερόπη Μυλώνα, ο πρόεδρος της ΔΚ Φιλιατρών Νίκος Στριμπάκος, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Συνταγματάρχης Θεόδωρος Πούλος.

Κ.Μπ.