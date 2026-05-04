Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον ναό Αγίου Γεωργίου στην Καλαμάτα

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Καλαμάτας μετέβη χθες Κυριακή του Παραλύτου ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας, πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο του Ναού και Αρχιερατικό Επίτροπο Καλαμάτας Αρχιμ. Χριστοφόρο Νταμάτη και τους συνεφημερίους του Πρωτοπρεσβυτέρους Ξενοφώντα Γαλανόπουλο και Αντώνιο Μανουσόπουλο και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Ο Σεβασμιώτατος κηρύττοντας τον θείο λόγο, εξ’ αφορμής της προγραμματισμένης εθελοντικής αιμοδοσίας της ενορίας, επαίνεσε τους εφημερίους και τους λαϊκούς συνεργάτες τους και τόνισε την σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και της δωρεάς οργάνων, που αποτελούν έμπρακτη φιλανθρωπία και απόδειξη θυσιαστικής αγάπης προς τον συνάνθρωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή χαμένη”. Επιπλέον ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο και ενορίτη Αναστάσιο Σκοπετέα και τα λοιπά παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.