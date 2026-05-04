Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θεόδωρου Λιανού στη Μεσσήνη

Το νέο του βιβλίο με τίτλο “Η εξουσία του κακού”, από τις εκδόσεις “Επίμετρο”, θα παρουσιάσει ο Θεόδωρος Λιανός, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 8 μ.μ., στο Μουσείο Χαρακτικής “Τάκη Κατσουλίδη” (Καρατζά 15), στη Μεσσήνη.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου και ο Αγγελος Λάππας, φιλόλογοι και συγγραφείς, ενώ παρέμβαση θα κάνει η πρόεδρος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, Νικολίνα Λέκκα. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργός - επιμελήτρια ανηλίκων, η οποία έχει και τον συντονισμό της εκδήλωσης, καθώς και η Αντωνία Παυλάκου. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιάννης Ζέρβας (πιάνο και ακορντεόν) και Δημήτρης Χαρλέπας (τραγούδι και τρομπέτα). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Μεσσήνης, της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και του Συλλόγου των Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος».

Σύνοψη βιβλίου

Είμαστε όντα με μυαλό και ψυχή, πλασμένα κατ’ εικόνα και ομοίωση ενός πανάγαθου Θεού. Κι όμως βρισκόμαστε συνεχώς υπό την επίδραση του Σατανά και κάνουμε πράξεις αντίθετες προς το θέλημα του δημιουργού μας. Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις προτροπές του Σατανά; Γιατί μας εξουσιάζει το κακό; Γιατί εμείς, οι κυρίαρχοι της Γης, οι προνομιούχοι του σύμπαντος, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στη δύναμη του κακού; Ποιο είναι το δέλεαρ που μας καθιστά ανίκανους να αντισταθούμε στην εξουσία του; Γιατί είμαστε άπιστοι, γιατί λέμε ψέματα, γιατί κλέβουμε, γιατί είμαστε άπληστοι, γιατί σκοτώνουμε, γιατί δολοφονούμε; Η ιστορία των ηρώων αυτού του βιβλίου προσφέρει μια εξήγηση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θεόδωρος Π. Λιανός γεννήθηκε στη Μεσσήνη. Τελείωσε το Γυμνάσιο Χαλανδρίου και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (Davis), στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια, στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και στο Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (Galway). Είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) στο οποίο είχε εκλεγεί πρύτανις για την περίοδο 1985-1988. Ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, του Πολυτεχνείου της Κρήτης, του ΔΙΚΑΤΣΑ και του Κέντρου Προγραμματισμού και Ερευνών. Εχει γράψει διδακτικά εγχειρίδια (μεταξύ των οποίων το βιβλίο Οικονομικών του Λυκείου, το οποίο διδάσκεται από το 1982 έως σήμερα), πανεπιστημιακά συγγράμματα, μελέτες και πολλά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης δημοσιεύσει πλήθος άρθρων στον ημερήσιο (Το Βήμα, Τα Νέα, Η Καθημερινή, Έθνος) και στον περιοδικό Τύπο. Ήταν υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού South-East Europe Journal of Economics και είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Journal of Population and Sustainability. Το μυθιστόρημά του Το Ρολόι κυκλοφόρησε το 2023 από τις εκδόσεις Παπαζήση. (Πηγή: "Εκδόσεις Επίμετρο", 2025)