Υπόθεση πόθεν έσχες Γ. Παναγόπουλου: Περαιτέρω έρευνα ζητά η Εισαγγελία Εφετών

Ο εισαγγελικός λειτουργός διαφωνεί με την αρχειοθέτηση του φακέλου που ζήτησε η συνάδελφός του, εισαγγελέας Πρωτοδικών, που διενήργησε έρευνα μετά από πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Έτσι, από την Εισαγγελία Εφετών δίνεται παραγγελία να διερευνηθεί, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αν ο κ. Παναγόπουλος είχε ή όχι υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με την ιδιότητά του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που ελάμβαναν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων. Η εισαγγελέας που ζήτησε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτιολόγησε την κρίση της, κυρίως σε δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο. Η μεν πρώτη από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ, ενώ η δεύτερη από δικηγορικό γραφείο. Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγόπουλου, αλλά και άλλων δύο προσώπων, για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025, σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών. Όσον αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, το υπό διερεύνηση ποσό που εντοπίζεται στο πόρισμα της Αρχής, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ