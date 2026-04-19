Χατζηδάκης: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας - Η αντιπολίτευση να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας (Βίντεο)

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εμφανίστηκε σίγουρος ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραέτιας.

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κινούνται με το χειρότερο σενάριο, ακριβώς για να έχουν μπροστά τους τις δυνατότητες παρέμβασης με όρους σοβαρότητας», ενώ αναφέρθηκε ακόμα στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη συνταγματική αναθεώρηση.

Τέλος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, καλώντας την «να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».