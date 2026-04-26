Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για γραμματέας του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη πρότεινε για τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση της νέας ΚΠΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής, αλλά πάνω απ' όλα έναν μαχητή της ζωής», υπογραμμίζοντας παράλληλα την καθοριστική βοήθειά του στη διεξαγωγή του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος. «Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ως κυβέρνηση προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και αν κατοικούν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον κ. Βαρδακαστάνη.

Είπε ότι «ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει» και πως «είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα μας». «Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει».

Παράλληλα ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε και την πρόταση του για τα μέλη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα του είναι η ενότητα, η ομοψυχία και ο συλλογικός αγώνας - «οι τρεις προϋποθέσεις για τη νίκη».

Η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο, κατά αλφαβητική σειρά είναι η εξής: Μιχάλης Αεράκης, Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Θανάσης Γλαβίνας, Μαρία Δαφέρμου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκος Μήλης, Κώστας Παπαδημητρίου, Φίλιππος Σαχινίδης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Τζελέπης, Κώστας Τσουκαλάς, Έφη Χαλάτση, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Επιπλέον, όπως προβλέπει το Καταστατικό, ex officio συμμετέχουν:

-Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου,

-Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης,

-Ο γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:

-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων, Θόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας,

-Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

-Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος,

-Ο γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας,

-και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη θα ακολουθήσει η εκλογή Οργάνων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ