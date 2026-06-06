"Ο Ζουζούνος" - Νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη







Ενα πρωί ο Ζουζούνος, το αρκουδάκι, ξεκινάει για το σχολείο φορώντας δύο διαφορετικές κάλτσες. Οταν στον δρόμο αντιλαμβάνεται το λάθος του, σκέφτεται πως θα τον κοροϊδέψουν οι συμμαθητές του. Και τώρα τι θα γίνει; Θα γυρίσει σπίτι και θα χάσει το μάθημα; Κρίμα είναι. Η νονά του η αλεπού τον συμβουλεύει πώς να αντιμετωπίσει τα πειράγματα και ο Ζουζούνος, με την υποστήριξη των φίλων του, βγαίνει πιο δυνατός από το πάθημά του αυτό. Την εικονογράφηση έκανε η Ναταλία Καπατσούλια. Το 66ο βιβλίο της σειράς «Βιβλία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη»∙ ένα βιβλίο για την αυτοεκτίμηση, τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την τόλμη στις ιδέες για έναν κόσμο πιο χαρούμενο και πιο συναρπαστικό.



