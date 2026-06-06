eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 06 Ιουνίου 2026 12:23

"Ο Ζουζούνος" - Νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη

Γράφτηκε από την

&quot;Ο Ζουζούνος&quot; - Νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη

Navarino Agora


Από τις εκδόσεις "Σαββάλας".



Ενα πρωί ο Ζουζούνος, το αρκουδάκι, ξεκινάει για το σχολείο φορώντας δύο διαφορετικές κάλτσες. Οταν στον δρόμο αντιλαμβάνεται το λάθος του, σκέφτεται πως θα τον κοροϊδέψουν οι συμμαθητές του. Και τώρα τι θα γίνει; Θα γυρίσει σπίτι και θα χάσει το μάθημα; Κρίμα είναι. Η νονά του η αλεπού τον συμβουλεύει πώς να αντιμετωπίσει τα πειράγματα και ο Ζουζούνος, με την υποστήριξη των φίλων του, βγαίνει πιο δυνατός από το πάθημά του αυτό. Την εικονογράφηση έκανε η Ναταλία Καπατσούλια. Το 66ο βιβλίο της σειράς «Βιβλία που προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη»∙ ένα βιβλίο για την αυτοεκτίμηση, τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την τόλμη στις ιδέες για έναν κόσμο πιο χαρούμενο και πιο συναρπαστικό.

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις